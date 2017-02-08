Кубок Федераций. Донна Векич и Ана Конюх приносят Хорватии победу над Боснией и Герцеговиной.

Очень крепкий, как для зональных соревнований Кубка Федераций, состав сборной Хорватии добивается первой победы в рамках турнира в Первой Группы Евро-Африканской Зоны, стартовавшего в Таллине. Донна Векич и Ана Конюх буквально разгромили своих соперниц из команды Боснии и Герцеговины и оформили итоговую победу для своей сборной уже по итогам двух одиночных поединков. Так, Донна отдала всего 3 гейма 551-й ракетке мира Елене Шимич, а Ана и вовсе одолела Дею Хердзелас, занимающую на данный момент 473-ю строчку мирового рейтинга с 2-мя проигранными геймами и баранкой во второй партии.
Кубок Федераций
Первая Группа Евро/Африканской Зоны
Хорватия - Босния и Герцеговина - 2:0
Донна Векич - Елена Шимич - 6:2, 6:1
Ана Конюх - Дея Хердзелас - 6:2, 6:0
Свой следующий матч в рамках группового этапа соревнований в Таллине сборная Хорватии проведет против команды Венгрии.
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