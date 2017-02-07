Александр Долгополов проигрывает на старте соревнований в Кито.

Украинский теннисист Александр Долгополов завершает борьбу на соревнованиях категории АТР-250 в Кито, на которых он был посеян под 5-м номером, уже после стартового раунда. В нем Долгополов в трех партиях уступил американскому спортсмену Радживу Раму, занимающему 137-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Александр быстро повёл с брейком и удержал этот перевес до самого конца партии. Во втором сете, теперь уже в самой его концовке, Долгополов снова отличился на приеме и через несколько минут вышел подавать на матч, но с задачей не справился. Рам не только отыгрался, но и оставил за собой тай-брейк второго сета. Окрыленный таким успехом Раджив повёл сразу с двумя брейками в начале решающей партии. И пусть одну упущенную подачу украинский теннисист ликвидировал, точку в матче Рам поставил еще одним брейком. На выход во второй раунд соревнований в эквадорской столице Раджив Рам потратил 1 час и 50 минут игрового времени.
Раджив Рам - (5) Александр Долгополов - 3:6, 7:6(4), 6:3
Теперь во втором раунде турнира в Кито Раджив Рам сыграет с аргентинским теннисистом Николасом Кикером.
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