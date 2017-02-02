четверг, 2 февраля 2017 г.

Кубок Дэвиса. Сербия - Россия. Новак Джокович сыграет против Даниила Медведева во втором матче противостояния.

В сербском городе Нише состоялась жеребьевка поединка первого раунда Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России. По ее результатам противостояние откроют местный теннисист Виктор Троицки и номинальный лидер гостей - Карен Хачанов. А вот на второй матч против экс-лидера мирового рейтинга Новака Джоковича капитан российской команды выставил Даниила Медведева, а не вторую ракетку команды Андрея Кузнецова. Кузнецов на данный момент заявлен лишь на субботнее парное противостояние в дуэте с Константином Кравчуком. Ненад Зимоньич, который является играющим капитаном сборной Сербии, на парный поединок решил выйти на корт в дуэте с Виктором Троицки.


Сербия - Россия 

3 февраля, начало в 15:00

Виктор Троицки - Карен Хачанов
Новак Джокович - Даниил Медведев

4 февраля, начало в 16:00

Виктор Троицки/Ненад Зимоньич - Андрей Кузнецов/Константин Кравчук

5 февраля, начало в 14:00

Новак Джокович - Карен Хачанов
Виктор Троицки - Даниил Медведев

Начало матчей указано по киевскому времени

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о 15:26
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