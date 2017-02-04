Кубок Дэвиса. Сербия - Россия - 3:0. Виктор Троицки и Ненад Зимоньич приносят хозяевам итоговую победу.

Сборная Сербии выходит в четвертьфинал Кубка Дэвиса - 2017. В домашнем матче первого раунда главных командных соревнований в мужском теннисе сербская сборная добилась досрочной победы над Россией. Выход в 1/4 финала хозяевам кортов удалось оформить уже после парного поединка. В нем играющий капитан команды Ненад Зимоньич и номинально второй номер сборной Сербии в четырех сетах переиграли российскую пару Константин Кравчук/Андрей Кузнецов. Троицки и Зимоньич достаточно уверенно выиграли стартовый сет, повели с брейком во второй партии, но провалились в её середине, позволили соперникам дважды отличиться на приеме и даже чуть было не получили скрытую баранку, но отыгрались с тройного сет-болла на собственной подаче. Этот момент стал переломом, Виктор и Ненад спаслись еще и с подачи соперниками на сет и оставили за собой тай-брейк. В третьем сете геройство проявили уже Кравчук с Кузнецовым, которые отыгрались с подачи на матч и теперь уже сами победили на тае, но в четвертой партии сербский дуэт таки поставил победную точку в матче и всем поединке со сборной России.
Сербия - Россия - 3:0
Виктор Троицки/Ненад Зимоньич - Константин Кравчук/Андрей Кузнецов - 6:3, 7:6(3), 6:7(5), 6:4
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий