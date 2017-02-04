Кубок Дэвиса. Сербия - Россия - 2:0. Джоковича лихорадит, но второе очко лидер сборной хозяевам приносит.

После неожиданно тяжелой победы Виктора Троицки над Кареном Хачановым в стартовом матче противостояния между сборными Сербии и России, казалось, что за вторым очком для хозяев корта дело не постоит. Новаку Джоковичу предстояло сразиться с дебютантом главных командных турниров в теннисе Даниилом Медведевым, занимающим 63-ю строчку мирового рейтинга, и с таким соперником сербский теннисист, вроде бы, должен был разбираться без проблем. Но уже в начале матча стало заметно, что Новак так и не решил своих проблем, свалившихся на него в начале сезона. Невероятное количество невынужденных ошибок в исполнении Джоковича даже позволили россиянину сенсационно оставить за собой стартовый сет, причем и сам Даниил действовал на приличном уровне, полагаясь не только на оплошности соперника. Но сербский спортсмен сначала выровнял игру, потом склонил чашу весов в свою сторону, а к концовке третьей партии Медведева стало подводить здоровье. Постоянные судороги катастрофически мешали россиянину играть и в дебюте четвертой партии Даниил принял решение отказаться от продолжения борьбы. Таким образом теннисисты провели на корте чуть более двух с четвертью часов игрового времени.
Сербия - Россия - 2:0
Новак Джокович - Даниил Медведев - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0, ret
Теперь в парном противостоянии субботнего игрового дня, которое вполне может решить судьбу всего матча, сыграют Виктор Троицки и Ненад Зимоньич против Константина Кравчука и Андрея Кузнецова.
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