четверг, 2 февраля 2017 г.

Кубок Дэвиса. Япония - Франция. Ришар Гаске и Таро Даниэль откроют противостояние.

В Токио состоялась официальная церемония жеребьевки поединка первого раунда Кубка Дэвиса - 2017 между сборными Японии и Франции. По ее результатам стартовый одиночный поединок между собой проведут лидер гостей - Ришар Гаске и номинальный второй номер японской сборной - Таро Даниэль. Следом за ними сыграют Жиль Симон и Йошихито Нишиока, на у противостоять первой паре мира Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу будет дуэт Юичи Сугиты и Ясутаки Учиямы.


Япония - Франция

3 февраля, начало в 05:00

Таро Даниэль - Ришар Гаске
Йошихито Нишиока - Жиль Симон

4 февраля, начало в 06:00

Юичи Сугита/Ясутака Учияма - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю

5 февраля, начало в 05:00

Йошихито Нишиока - Ришар Гаске
Таро Даниэль Жиль Симон

Начало матчей указано по киевскому времени.

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о 14:23
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