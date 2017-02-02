Кубок Дэвиса. Япония - Франция. Ришар Гаске и Таро Даниэль откроют противостояние.

В Токио состоялась официальная церемония жеребьевки поединка первого раунда Кубка Дэвиса - 2017 между сборными Японии и Франции. По ее результатам стартовый одиночный поединок между собой проведут лидер гостей - Ришар Гаске и номинальный второй номер японской сборной - Таро Даниэль. Следом за ними сыграют Жиль Симон и Йошихито Нишиока, на у противостоять первой паре мира Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу будет дуэт Юичи Сугиты и Ясутаки Учиямы.
Япония - Франция
3 февраля, начало в 05:00
Таро Даниэль - Ришар Гаске
Йошихито Нишиока - Жиль Симон
4 февраля, начало в 06:00
Юичи Сугита/Ясутака Учияма - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю
5 февраля, начало в 05:00
Йошихито Нишиока - Ришар Гаске
Таро Даниэль Жиль Симон
Начало матчей указано по киевскому времени.
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