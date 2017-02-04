Кубок Дэвиса. Япония - Франция - 0:3. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер выигрывают парный матч.

Сборная Франции добивается досрочной гостевой победы над командой Японии в рамках первого раунда Кубка Дэвиса - 2017. Уже в парном противостоянии французы, состав которых по уровню и рейтингу спортсменов в разы превосходит четверку соперников, взяли недостающее для победы третье очко. Японская команда так и не сумела выиграть у соперников хотя бы сет. Первая пара мира Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер в трех партиях переиграли дуэт Юичи Сугита/Ясутака Учияма. В двух стартовых сетах Николя и Пьер-Юг по разу отличились на приеме, чего им вполне хватило для победы в партиях. В третьем сете Маю и Эрбер оформили сразу 2 брейка, но вот подать на победу в матче французы с первой попытки не сумели. Но вот второй шанс оформить для своей сборной выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса Маю и Эрбер не упустили. На победу в матче французам понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
Япония - Франция - 0:3
Юичи Сугита/Ясутака Учияма - Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер - 3:6, 4:6, 4:6
Теперь в четвертьфинале Кубка Дэвиса сборная Франции сыграет с победителями матча между командами Канады и Великобритании. Японии же предстоит защищать свое место в мировой группе в поединках плей-офф.
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