Кубок Дэвиса. Япония - Франция - 0:2. Ришар Гаске и Жиль Симон не оставляют шансов соперникам.

Французская сборная добилась очень убедительного перевеса в счете уже после стартового игрового дня выездного противостояния Кубка Дэвиса - 2017 со сборной Японии. Лидеры гостей - Ришар Гаске и Жиль Симон - сумели очень спокойно одолеть своих оппонентов, не отдав японским теннисистам ни одной партии в двух одиночных матчах пятницы. Гаске в трех сетах одолел Таро Даниэля, а Симон с той же уверенностью обыграл лидера текущего состава японской команды Йошихито Нишиоку. Таким образом счет в противостоянии после первого игрового дня стал 2:0 в пользу команды Франции, которой теперь для итоговой победы нужно выигрывать всего один матч из трех оставшихся.
Япония - Франция - 0:2
Таро Даниэль - Ришар Гаске - 2:6, 3:6, 2:6
Йошихито Нишиока - Жиль Симон - 3:6, 3:6, 4:6
Добиться итоговой победы в матче первого раунда Кубка Дэвиса сборная Франции может уже в парном поединке. Все-таки за гостей в нем сыграет первый дуэт мирового рейтинга Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. У сборной Японии на субботний матч заявлены Юичи Сугита и Ясутака Учияма, но у капитанов еще остается возможность провести замены.
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