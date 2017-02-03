Кубок Дэвиса. Германия - Бельгия - 0:1. Стив Дарсис на тай-брейке решающего сета обыграл Филиппа Кольшрайбера.

Стив Дарсис достаточно неожиданно выводит сборную Бельгии вперед в гостевом поединке первого раунда Кубка Дэвиса - 2017 против команды Германии. В стартовом одиночном матче противостояния Стив в пяти сетах переиграл Филиппа Кольшрайбера, занимающего на данный момент 29-ю строчку мирового рейтинга. Для выяснения победителя встречи теннисистам понадобился тай-брейк решающей партии. Дарсис уверенно начал встречу и повёл сразу с двумя брейками. Кольшрайбер одну упущенную подачу отыграл, но полностью ликвидировать отставание немец не смог. Затем Филипп, казалось бы, перехватил инициативу во встрече и оставил за собой две последующие партии. Более того, Кольшрайбер повёл с геймом на приеме в активе и по ходу четвертого сета, но перевес не удержал. Стив отпраздновал победу в сете на тай-брейке. До тая докатился и решающий отрезок матча, хотя в нем сначала Кольшрайбер вел с брейком, а потом уже Дарсис подавал на победу, но не смог защитить собственный гейм. В итоге на сложнейшую победу Стиву Дарсису понадобилось почти 4 часа игрового времени.
Германия - Бельгия - 0:1
Филипп Кольшрайбер - Стив Дарсис - 4:6, 6:3, 6:2, 6:7(2), 6:7(5)
Теперь во втором одиночном матче игрового дня сойдутся Александр Зверев и Артур де Грееф.
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