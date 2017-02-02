Кубок Дэвиса. Австралия - Чехия. Радек Штепанек не сыграет в стартовый день матча.

Австралия - Чехия
3 февраля, начало в 03:00
Джордан Томпсон - Иржи Веселы
Ник Киргиос - Ян Сатрал
4 февраля, начало в 04:00
Сэм Грот/Джон Пирс - Зденек Колар/Радек Штепанек
5 февраля, начало в 03:00
Ник Киргиос - Иржи Веселы
Джордан Томпсон - Ян Сатрал
Капитан сборной Чехии Ярослав Навратил объяснил свое решение не заявлять Радека Штепанек на стартовый игровой день матча тем, что для чешского ветерана участвовать во всех трех днях борьбы будет слишком сложно. Потому Штепанек сыграет в паре и, возможно, примет участие в воскресном одиночном поединке.
Также Навратил остался доволен тем, что Иржи Веселы сыграет первый поединок в пятницу, поскольку у теннисиста будет время на восстановление к парному поединку. Так что, скорее всего, на субботний матч у сборной Чехии будет произведена замена.
Начало матчей указано по киевскому времени.
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