Кубок Дэвиса. Австралия - Чехия - 3:0. Сэм Грот и Джон Пирс оформили для хозяев досрочную победу.

Сборная Австралии становится первым четвертьфиналистом Кубка Дэвиса - 2017. Уже в субботнем парном поединке противостояния со сборной Чехии хозяева кортов добыли третье очко и оформили досрочную победу. Сэм Грот и Джон Пирс в трех партиях более чем уверенно переиграли чешскую пару Ян Сатрал/Иржи Веселы, отдав соперникам всего 7 геймов за весь поединок. Австралийцы достаточно быстро повели с брейком в стартовой партии, но Сатрал и Веселы смогли отыграться. Правда, до конца первого сета чехи еще раз упустили собственную подачу. В двух последующих партиях перевес Грота и Пирса был еще более сложным. Хозяева корта по 2 раза в каждом из сетов брали подачи соперников и спокойно оформили победу. На то, чтобы добыть третье очко в матче сборной Австралии понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.
Австралия - Чехия - 3:0
Сэм Грот/Джон Пирс - Ян Сатрал/Иржи Веселы - 6:3, 6:2, 6:2
Теперь в четвертьфинале Кубка Дэвиса - 2017 сборная Австралии сыграет с победителями матча между США и Швейцарией.
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