Кубок Дэвиса. Австралия - Чехия - 2:0. Джордан Томпсон и Ник Киргиос приносят хозяевам две победы в стартовый игровой день.

Австралия - Чехия - 2:0
Джордан Томпсон - Иржи Веселы - 6:3, 6:3, 6:4
Ник Киргиос - Ян Сатрал - 6:2, 6:3, 6:2
Джордан Томпсон начал свой поединок с быстрого брейка, выиграв уже стартовый гейм на подаче соперника. Веселы вообще достаточно натужно вошел в поединок, испытывал трудности на собственной подаче, а вот на приеме цепляться чешскому теннисисту так и не удавалось. В итоге Томпсон не просто удержал свой минимальный перевес в счете, а и развил его. Точку в стартовой партии Джордан поставил еще одним брейком.
Во второй партии Веселы, казалось, чуть наладил игру на собственной подаче, хотя, процент попадания первым мячом все равно не радовал поклонников сборной Чехии. Несмотря на это долгое время Джордану не удавалось воспользоваться своими шансами на приеме. Так, в самом начале сета австралиец не сумел взять подачу соперника с тройного брейк-поинта. Иржи в середине второй партии и сам упустил первый за матч брейковый мяч, но вскоре Джордан таки довел свой игровой перевес до логичного брейка. Сразу после него австралиец подал на сет.
В середине третьей партии Томпсон снова вырвался вперед с геймом на приеме в активе, но вскоре хозяин кортов впервые во встрече упустил собственную подачу. Камбека, правда, в исполнении Веселы публика так и не увидела. Тут же Джордан вернул себе преимущество в брейк и сразу же подал на победу в матче. На то, чтобы принести своей сборной первое очко в противостоянии со сборной Чехии Джордан Томпсон потратил чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
Ну а сомнений в победе Ника Киргиоса, в принципе, быть не могло. Лидеру австралийской сборной противостоял Ян Сатрал, занимающий на данный момент 157-ю строчку мирового рейтинга и дебютирующий за свою сборную в матчах Кубка Дэвиса. Понятно, что прибегать к услугам этого теннисиста Ярослав Навратил стал не от хорошей жизни.
Киргиос провел просто образцово-показательный матч. Нику в каждой из партий удавалось быстро повести с брейком и в дальнейшем контролировать ход игры получалось уже значительно проще. В стартовом сете Ник еще и закрепил успех вторым успехом на приеме, которым он и поставил победную точку в партии.
Во втором сете австралийский теннисист ограничился одной выигранной подачей соперника в самом начале этого отрезка встречи. Ну а в третьей партии Киргиос устроил неплохой рывок из двух брейков, повел 4:0 и спокойно довел матч до победы. На нее Нику Киргиосу потребовалось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
В заявке на субботний парный поединок, который вполне может стать решающим, на данную минуту значатся Сэм Грот/Джон Пирс и Зденек Колар/Радек Штепанек. Но у капитанов команд еще остается право на замены.
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