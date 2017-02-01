Новак Джокович отдувается за всю десятку. Анонс матчей первого раунда Кубка Дэвиса - 2017.

Аргентина - Италия
Parque Sarmiento, грунт
Буэнос-Айрес
Составы команд (в скобках указан одиночный и парный рейтинг)
Аргентина:
Диего Шварцман (53/118)
Карлос Берлок (81/411)
Гвидо Пелья (84/208)
Леонардо Майер (147/141)
Капитан: Даниэль Орсанич
Италия
Паоло Лоренци (43/179)
Фабио Фоньини (48/188)
Андреас Сеппи (68/132)
Симоне Болелли (661/150)
Капитан: Коррадо Бараззутти
Действующие чемпионы Кубка Дэвиса сборная Аргентины начинает защиту титула крайне непростым противостоянием с командой Италии. Для хозяев кортов сложилась достаточно неприятная ситуация в начале текущего розыгрыша мужских командных соревнований. Во-первых, Даниэль Орсанич не может рассчитывать на нескольких своих лидеров. Например, на Хуана Мартина Дель Потро, которому даже перелом пальцев не может помешать выкладываться в поединках за сборную на все 110 процентов.
Но, давайте вспомним последний матч между этими командами. Случилось это в четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша Кубка Дэвиса и тогда Дель Потро тоже не особо помогал своей сборной. Да, Хуан Мартин принял участие в парной встрече, где принес очень важное очко в копилку сборной, но роль лидера в одиночках на себя примерял Федерико Дельбонис, который поочередно обыграл Андреаса Сеппи и Фабио Фоньини. Дельбониса тоже нет в составе и это делает проблему Орсанича еще более глубокой. Состав, причем достаточно неплохой, капитан Аргентины собрал, но насколько он боеспособен?
Во-вторых, сборная Италии, может быть, на данный момент не самая звездная команда в розыгрыше, но при этом найти более ровный состав, нежели у представителей Апеннинского полуострова, просто нереально. И в этом вообще сила всех итальянских теннисных сборных. Помните золотые времена женской команды с Сарой Эррани, Робертой Винчи, Флавией Пеннеттой и Франческой Скьявоне в составе? Ведь были же в Кубке Федераций и куда более серьезные четверки, но это не помешало итальянкам 4 раза выигрывать женские командные соревнования. А капитаном той команды был как раз Коррадо Бараззутти, который, судя по всему, умеет лепить из команды середняков сборную звезду. И да, сразу отмечу, что Симоне Болелли пусть и выпадает из стройного ряда своей сборной по рейтингу, но ведь 661-я строчка явно не отражает силы этого спортсмена, так ведь?
Есть и еще один пункт, который воспринимать нужно чуть менее серьезно, чем предыдущие, но промолчать о нем нельзя. Трижды встречались между собой сборные Аргентины и Италии, пока впереди в личном противостоянии именно представители Южной Америки - 2:1, но суть не в этом. Хозяева матча еще ни разу не отпраздновали победу. Все 3 раза побеждали именно гости, так что вот еще один плюсик в пользу итальянцев. Кстати, все поединки игрались на грунте и на этот раз отказываться от традиции песчаных противостояний команды не стали.
В общем, есть основания полагать, что в этой встрече мы увидим отчаянную борьбу, которая вполне может завершиться лишь в пяти матчах. А кого можно называть фаворитом? Я бы сказал, что с минимальным превосходством это могут быть итальянские спортсмены, у которых чуть больше опыта подобных противостояний. Но, далеко не факт, что этим перевесом сборная Италии воспользуется. Поддержка-то на стороне хозяев будет отчаянная.
Германия - Бельгия
Fraport Arena, хард
Франкфурт
Составы команд
Германия
Александр Зверев (22/163)
Филипп Кольшрайбер (29/168)
Миша Зверев (35/196)
Ян-Леннар Штруфф (59/158)
Капитан: Михаэль Кольман
Бельгия
Стив Дарсис (58/872)
Рубен Бемельманс (141/329)
Артур де Грееф (143/801)
Йорис де Лоор (191/528)
Капитан: Йохан ван Херк
Итак, посмотрите на цифры в скобках, которые обозначают одиночный и парный рейтинги спортсменов и почти все вопросы о фаворите противостояния у вас отпадут. Номинально четвертый номер сборной Германии - Ян-Леннар Штруфф находится всего на одну строчку ниже, чем лидер бельгийской команды Стив Дарсис. Понятно, что в матчах Кубка Дэвиса сенсации случаются, но в данном конкретном противостоянии нужен просто фантастическое стечение обстоятельств для того, чтобы гости могли рассчитывать на успех.
У Кольмана получилось собрать очень качественный состав, который смело можно называть сплавом молодости и опыта. Почти что юный Александр Зверев, разыгравшийся в последнее время его старший брат - Михаил, Филипп Кольшрайбер, который вот уже десятый год попадает в сборную Германии, ну и Ян-Леннар Штруфф для подстраховки. С такой четверкой вполне можно и на нечто большее, нежели просто выход в четвертьфинал командного турнира рассчитывать.
История личных противостояний между сборными лишний раз подчеркивает перевес хозяев. Сборная Германии обыгрывала бельгийцев во всех 8-ми матчах, проведенных против этой команды. Ровно половина из них вообще заканчивалась форменным разгромом со счетом 5:0, правда это скорее исторический нюанс, нежели повод для паники в стане сборной Бельгии. Ведь последний поединок команд прошел еще в далеком 2007-м году.
Кстати, именно в той четвертьфинальной встрече десятилетней давности за сборную Германии дебютировал Филипп Кольшрайбер. Во втором противостоянии матча Филипп обыграл Оливье Рохуса, ну а немцы гарантировали себе победу уже после второго игрового дня, поведя 3:0. Второй поединок, который правда уже не имел никакого турнирного значения, Кольшрайбер проиграл Дику Норману.
В общем, лично я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы бельгийцам удалось размочить счет в противостоянии со сборной Германии. Перевес немцев, которые к тому же проводят домашний матч, просто колоссальный. А значит матч вполне может завершиться и их досрочной победой.
Австралия - Чехия
Kooyong Lawn Tennis Club, хард
Мельбурн
Составы команд
Австралия
Ник Киргиос (15/230)
Джордан Томпсон (65/98)
Сэм Грот (182/47)
Джон Пирс (-/6)
Капитан: Ллейтон Хьюитт
Чехия
Иржи Веселы (54/207)
Радек Штепанек (104/67)
Ян Сатрал (157/323)
Зденек Колар (239/246)
Капитан: Ярослав Навратил
Вроде бы у обеих сборных есть потери. Например, Бернард Томич, наверное, не помешал бы команде Ллейтона Хьюитта. Но отсутствие лидера на сборную Чехии, судя по всему, повлияет сильнее. Томаш Бердых вполне мог своим присутствием превратить гостей чуть ли не в фаворитов встречи, но на данный момент чешская команда, похоже, будет явным аутсайдером.
Смотрите сами, Ник Киргиос, конечно, все еще может психануть, посыпаться и проиграть кому угодно, но этих самых провальных результатов у него становится все меньше. Я бы даже сказал, что шансов взять очко в одиночном матче против лидера австралийской команды побольше будет у Радека Штепанека, нежели у номинального лидера чехов - Иржи Веселы. Все-таки многоопытный ветеран может найти рецепт, как приструнить нагловатого молодого соперника. Но вероятность того, что Штепанеку хватит сил на пятисетовик с Ником, довольна низка. Вот и получается, что у Австралии, с высокой вероятностью будет два очка в одиночках от Киргиоса.
Даже не будем трогать остальные два одиночных матча, потому как там угадывать что-то довольно проблематично, тем более до жереьбевки. Если у гостей примерно понятно, что играть будут Штепанек с Веселы, то Хьюитт вполне может доверить хотя бы один из матчей, например, Гроту. Почему бы и нет? Так вот, оставим те встречи и посмотрим пристальнее на парное противостояние. Разве можно говорить о шансах гостей, если за Австралию сыграет действующий чемпион первого мейджора в сезоне - Джон Пирс? Да, Хенри Континена, с которым Джон выигрывал Australian Open - 2017 привлечь нельзя было, но и с тем же Гротом может сложиться вполне боеспособный дуэт.
Вот и получается при подсчетах, что 3 очка, как минимум сейчас, на бумаге, у австралийцев уже в наличии. На что надеяться чехам? Ну не знаю, можно ли будет рассчитывать на опыт Штепанека, хотя сил для сборной Радек никогда и не жалел, но скорости и выносливость в его годы уже далеко не те.
Ну и немного про историю противостояния. Неожиданно уверенно в нем лидируют австралийцы, которые выиграли 7 из 8-ми матчей против Чехии или Чехословакии. Последняя встреча состоялась в 2015-м году в Остраве. У чехов тогда тоже был не сильнейший состав - без Бердыха и Штепанека. Лукаш Росол и Иржи Веселы бодались как могли, но австралийцы победили.
США - Швейцария
Legacy Arena, Хард
Бирмингем
Составы команд
США
Джек Сок (20/16)
Джон Изнер (23/59)
Сэм Куэрри (27/80)
Стив Джонсон (31/99)
Капитан: Джим Курье
Швейцария
Хенри Лааксонен (127/957)
Марко Кьюдинелли (146/191)
Адриен Боссель (485/-)
Антуан Бельер (598/545)
Капитан: Северин Люти
Ну что писать про сборную Швейцарии без Роджера Федерера и Стэна Вавринки в составе? Да ничего не писать, а просто ждать поражения 0:5, при всем уважении к парням Северина Люти. Сам факт того, что таким скромным составом эта команда сумела сохранить прописку в Мировой Группе Кубка Дэвиса, обыграв в плей-офф команду Узбекистана, уже вызывает громаднейшее уважение. Та же четверка, что и добывала право сыграть в элите командного тенниса, вызвана и на матч со Штатами. Но совсем не потому, что победный состав не меняют. Просто без Роджера и Стэна у Люти вообще нет других вариантов.
Хенри Лааксонен и Марко Кьюдинелли, не в последнюю очередь благодаря постоянной практике в Кубке Федераций, да еще и на таком солидном уровне, сейчас подтянулись к первой половине второй сотни мирового рейтинга. Но смотрите сами, у американской сборной ВСЕ теннисисты из состава находятся в первой сотне, причем как в одиночном, так и в парном разрядах. Джим Курье может тасовать состав, как ему захочется, и при этом победа с разгромным счетом не должна ускользнуть от его команды.
Подсознательно, конечно, хочется надеяться на борьбу. Может быть срабатывает воспитанный голливудскими спортивными драмами рефлекс, подсказывающий, что у всякого "андердога" есть шанс на сенсацию. Но в отдельно взятом случае подобный результат выглядит откровенной фантастикой. Ну в одно, ну в два очка с большой натяжкой, сборной Швейцарии еще можно поверить при условии полного откровения у того же Лааксонена, например, и провала у его соперников. Но больше... Нет, простите, но вряд ли.
Тем более, что был случай, когда Швейцария разгромно проигрывала Штатам даже с Роджером и Стэном в составе. Помните тот знаменитый матч в 2012-м году, когда Марди Фиш в пяти сетах разобрался с Вавринкой, потом Джон Изнер одолел на грунте Федерера, ну а там братья Брайаны добили звездных швейцарцев в паре?
Япония - Франция
Ariake Colosseum, хард
Токио
Составы команд
Япония
Йошихито Нишиока (85/580)
Таро Даниэль (114/1230)
Юичи Сугита (117/445)
Ясутака Учияма (230/228)
Капитан: Минору Уеда
Франция
Ришар Гаске (18/861)
Жиль Симон (24/258)
Николя Маю (42/1)
Пьер-Юг Эрбер (101/2)
Капитан: Янник Ноа
План Янника Ноа очень прост - сначала Гаске и Симон в первый игровой день выигрывают свои одиночные встречи, а в субботу первый дуэт мира добивает японцев в парном противостоянии. На воскресение можно было бы и кого-то из "молодняка" в бою опробовать, но тогда стройная картина бы разрушилась, кого-то из четверки пришлось бы удалять, а делать этого не хочется.
В общем, снова говорим о том, что отсутствие лидеров сказывается на разных сборных совершенно по разному. Если французы, по сути, и не заметили потери бойцов - Гаэля Монфиса и Жо-Вильфреда Тсонги, то японцам для того, чтобы превратиться в явных аутсайдеров, достаточно было отказа от участия в матче Кеи Нишикори. Все, на равных бодаться в одиночках попросту некому, в паре шансов против лидеров рейтинга тоже не просматривается.
В общем, французы без проблем должны выигрывать свой 4-й матч в противостоянии со сборной Японии. У хозяев в активе пока что ни одной победы над Францией. Кстати, команды пересекутся впервые за 36 лет - последняя их встреча состоялась еще в 1981-м году. Две предыдущие вообще почти столетие назад - в 1926-м и 1927-м годах.
Канада - Великобритания
The Arena at TD Place, хард
Оттава
Составы команд
Канада
Питер Полански (128/147)
Вашек Поспишил (133/19)
Денис Шаповалов (234/605)
Даниэль Нестор (-/24)
Капитан: Мартин Лорендо
Великобритания
Даниэль Эванс (45/277)
Кайл Эдмунд (47/858)
Джейми Маррей (-/8)
Доминик Инглот (-/43)
Капитан: Леон Смит
В кои то веки сборная Великобритании даже без Энди Маррея выглядит вполне себе боеспособной единицей. Кайл Эдмунд и Даниэль Эванс ворвались в топ-50 мирового рейтинга и в целом, при условии отсутствия Милоша Раонича, вполне могут решить для британцев задачу выхода в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Правда, давайте не сбрасывать со счетов того же Вашека Поспишила, который в свои лучшие годы и в одиночке был грозной силой. Думаю, именно Поспишил и будет главной надеждой Канады, потерявшей на эту встречу своего лидера.
Кому Мартин Лорендо доверит играть оставшиеся одиночки? Тут возможны варианты. Полански, конечно, повыше в рейтинге будет, но Шаповалов молод и дерзок. Вполне возможно, что стоит именно Денису дать шанс проявить себя в столь ответственный момент. Хотя, не исключаю и вариант ротаций, в зависимости от результатов других встреч. Например в пятницу может сыграть Шаповалов, ну а в воскресение - Полански.
Очень любопытным может получиться парный матч, где на данную минуту вырисовывается противостояние Поспишил/Нестор - Маррей/Инглот. Все эти спортсмены отличные "парники", так что для теннисных гурманов поединок может стать настоящим украшением уик-энда. Кстати, Даниэль Нестор сыграет в 50-м матче Кубка Дэвиса.
Удивительно, что сборные встречались между собой лишь однажды - в далеком 1967-м году. Тогда чуть ли не единолично победу британцам принет Роджер Тейлор, который выиграл сразу 3 пятисотовых матча - 2 в одиночке и 1 в паре с Бобби Уилсоном. Дуэтный матч, кстати, завершился со счетом 12:10 в пятой партии.
Прогнозировать что-либо в этом поединке достаточно сложно. Эванс, конечно, порадовал в Мельбурне, где он обыграл, например, Марина Чилича и Бернарда Томича. Так что, думаю, в своих "одиночках" Даниэль должен быть фаворитом. Найдут ли британцы где взять третье очко? Думаю, что если не в паре, то как минимум одну победу над Шаповаловым или Полански должен приносить Эдмунд. Хотя, варианты для хозяев, все-таки присутствуют.
Сербия - Россия
Sportski Centar Cair, хард
Ниш
Составы команд
Сербия
Новак Джокович (2/-)
Виктор Троицки (37/75)
Душан Лайович (92/169)
Ненад Зимоньич (-/52)
Капитан: Ненад Зимоньич
Россия
Карен Хачанов (52/263)
Андрей Кузнецов (55/187)
Даниил Медведев (63/303)
Константин Кравчук (87/146)
Капитан: Шамиль Тарпищев
Понятно, что так и хочется записать 2 очка в копилку сборной Сербии еще до начала встречи. Участие Новака Джоковича существенно упрощает задачу хозяевам кортов, потому как мало кто верит в удачный исход матчей российских молодых спортсменов в противостояниях с разозленным и раззадоренным неудачами на Australian Open - 2017 экс-лидером мирового рейтинга.
Да, проигрывать заранее матч даже такому сопернику, как Новак, категорически неправильно. Думаю, что именно на подобных вещах и будет строить свое общение с подопечными Тарпищев. Мол, ребята, проиграть будет совсем не зазорно. Так что просто выйдите и покажите свой максимальный уровень. Выиграете - носить на руках будут, уступите - поливать грязью уж точно никто не осмелится.
Самым важным, наверное, будет второй матч пятничного игрового дня. Для сохранения хоть каких-то шансов на борьбу, нужно обыгрывать Виктора Троицки. Честно говоря, задача не из простых, как для Хачанова, Кузнецова или Медведева. Но строить план на игру россиянам нужно как раз учитывая необходимость обыгрывать всех, кроме Джоковича. Тут еще и Зимоньич, как играющий капитан, может своим опытом зарядить любую парную комбинацию. Так что Тарпищеву, честно говоря не позавидуешь.
Но в любом случае, учитывая молодость сборной России, этот матч должен пойти свежему составу команды исключительно на пользу. Ну а прогноз? Да какой он может быть. Если Джокович уже приехал, то обязан приносить 2 очка команде. А третье сербы уж найдут, где взять.
Хорватия - Испания
Sportska Dvorana Gradski Vrt, Хард
Осиек
Составы команд
Хорватия
Франко Скугор (223/111)
Никола Мектич (319/65)
Анте Павич (486/349)
Марин Драганья (-/114)
Капитан: Желько Краян
Испания
Роберто Баутиста-Агут (16/352)
Пабло Карреньо-Буста (26/17)
Фелисиано Лопез (33/12)
Марк Лопез (-/10)
Капитан: Кончита Мартинез
А нужно ли было вообще участие Рафаэля Надаля в этом поединке? Наставать на присутствии Рафы с таким составом прошлогодних финалистов - сборной Хорватии - не было вообще никакого смысла. Если бы сам Надаль изъявил желание потренироваться с повышенной ответственностью, то почему бы и нет. А так, Баутисты-Агута, Карреньо-Бусты и Лопезов вполне хватит для комфортного выхода в четвертьфинал.
Без Чилича, Карловича, Додига или хотя бы Чорича хорватская команда выглядит таким себе середняком каких-то зональных соревнований. В Мировой группе без единого представителя топ-200 рейтинга делать попросту нечего. И если Желько Краян не найдет аргументов для того, чтобы привлечь лидеров на поединок плей-офф, Хорватия таки понизится в классе.
Да, вариант победы хозяев я даже не рассматриваю. Ну ни в одном из матчей, при любой комбинации состава у соперников, хорватам просто ничего не светит. Мне кажется, что даже Марк Лопез, не имеющий одиночного рейтинга, вполне может сыграть и в пятницу, и в воскресение и даже сыграть удачно. Конечно, такого не будет, и хотя бы в первый день Кончита Мартинез выставит сильнейший состав игроков. Думаю, что уже в субботу Испания оформит выход в четвертьфинал.
Итак, уже завтра пройдут жеребьевки каждого из матчей и строить какие-то прогнозы будет немного проще. Хотя в общих чертах прикидки на каждый поединок 1/8 финала Кубка Дэвиса мы уже сделали.
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