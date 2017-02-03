Доминика Цибулкова обыгрывает Елену Веснину на пути в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова выходит в полуфинал турнира категории WTA Premier в Санкт-Петербурге, на котором она получила 2-й номер посева. На стадии 1/4 финала Доминика в двух партиях переиграла россиянку Елену Веснину, посеянную в Санкт-Петербурге под 5-м номером. В начале встречи Доминика сумела повести сразу с двумя брейками. Елена одну упущенную подачу ликвидировала, но в концовке партии позволила сопернице еще раз отличиться на приеме. Этим брейком Цибулкова и поставила победную точку в первом сете. Вторая партия началась с настоящего обмена брейками, в результате которого ни одной из теннисисток так и не удалось добиться перевеса. Но ближе к концовке матча Цибулкова еще раз отличилась на приеме и за 1 час и чуть более чем 25 минут игрового времени оформила выход в полуфинал Премьера в Санкт-Петербурге.
(2) Доминика Цибулкова - (5) Елена Веснина - 6:3, 6:3
За выход в финал соревнований в Санкт-Петербурге
Доминика Цибулкова теперь поспорит с победительницей матча между еще одной россиянкой Светланой Кузнецовой и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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