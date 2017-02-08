Николоз Басилашвили становится первым соперником Доминика Тима на турнире в Софии.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробивается во второй раунд соревнований категории АТР-250 в болгарской Софии. В стартовом матче на турнире Николоз в двух боевых партиях переиграл француза Адриана Маннарино, занимающего на данный момент 56-ю строчку мирового рейтинга. Маннарино очень расхлябанно отнесся к своим шансам в отчетном поединке. В стартовой партии француз лидировал с брейком и даже подавал на сет, но позволил сопернику отыграться и оставить за собой тай-брейк. Во второй партии Адриан и вовсе повел сразу с двумя геймами на приеме в активе, но и на этот раз Басилашвили отставание ликвидировал. Мог Николос ставить точку во встрече не доводя дело до второго тая, но матч-болл на приеме грузинскому теннисисту реализовать не удалось. Но уже через несколько минут Басилашвили оформил выход во второй раунд соревнований в Софии, затратив на победу чуть менее 1 часа и 35 минут игрового времени.
Николоз Басилашвили - Адриан Маннарино - 7:6(7), 7:6(3)
Теперь во втором раунде соревнований в Софии
Николоз Басилашвили сыграет с лидером посева турнира - австрийским теннисистом Домиником Тимом.
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