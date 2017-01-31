Роберта Винчи с непростой победы стартует на Премьере в Санкт-Петербурге.

Итальянская теннисистка Роберта Винчи, которая на соревнованиях категории WTA Premier в Санкт-Петербурге получила 6-й номер посева, с боями выходит во второй раунд турнира. На старте соревнований Роберта в трех партиях переиграла представительницу Венгрии Тими Бабош, занимающую на данный момент 30-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале поединка Винчи вырвалась вперед с брейком, но Бабош в середине первого сета сумела отыграться. До конца стартовой партии Роберта еще раз отличилась на приеме и оставила за собой этот отрезок встречи. Повела с брейком итальянская теннисистка и в начале второй партии, но Тимеа не только ликвидировала отставание, но и сама вырвалась вперед в счете. Теперь уже Винчи удался обратный брейк, но Роберта тут же снова упустила собственную подачу и позволила сопернице перевести матч в решающий сет. Его с брейка начала представительница Венгрии, но 6-й ракетке турнира удался камбек. В середине партии Винчи отыгралась, а еще одним брейком итальянка поставила победную точку в матче. На выход во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге Роберта Винчи потратила чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.
(6) Роберта Винчи - Тимеа Бабош - 6:3, 3:6, 6:4
Теперь во втором раунде Премьера в Санкт-Петербурге Роберта Винчи сыграет с победительницей матча между немкой Андреа Петкович и представительницей Румынии Ириной-Камелией Бегу.
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