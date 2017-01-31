Элина Свитолина громит свою стартовую соперницу на турнире в Тайбэе.

Элина Свитолина, которая является лидером посева соревнований категории WTA International в Тайбэе, с более чем уверенной победы начинает выступления на турнире. В первом раунде украинская теннисистка с баранкой обыграла представительницу России Евгению Родину, занимающую на данный момент 83-ю строчку мирового рейтинга. Свитолина просто разгромила соперницу в стартовой партии, не дав Родиной выиграть в ней ни единого гейма. В начале второго сета Элина повела с быстрым брейком, выиграв, таким образом, 9 стартовых геймов встречи. Только после этого Свитолина позволила Евгении размочить счет в поединке. Правда, вернуться в борьбу россиянка не сумела - Элина спокойно довела встречу до итоговой победы. На выход во второй раунд соревнований в Тайване Элина Свитолина потратила даже менее часа игрового времени.
(1) Элина Свитолина - Евгения Родина - 6:0, 6:3
Во втором раунде соревнований в Тайбэе Элина Свитолина сыграет с обидчицей еще одной украинской теннисистки Катерины Козловой
- представительницей Чехии Люси Градецкой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий