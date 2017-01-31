Саманта Стосур без труда выходит во второй раунд соревнований в Тайбэе.

2-я ракетка турнира категории WTA International в Тайбэе австралийская теннисистка Саманта Стосур с уверенной победы начинает выступления на соревнованиях. В матче стартового круга Саманта в двух партиях переиграла представительницу Черногории Данку Ковинич, занимающую на данный момент 68-ю строчку мирового рейтинга. Стосур достаточно быстро сумела повести с брейком, правда сразу же после него упустила и собственную подачу. Данка таким подарком не воспользовалась и позволила Саманте оформить еще два успеха на приеме до конца стартового сета. В начале второй партии австралийская теннисистка снова повела с брейком, развила успех еще одним выигранным на приеме геймом, но не смогла с первой попытки подать на матч. Правда второй шанс поставить точку в поединке Стосур уже не упустила. На выход во второй раунд турнира в Тайбэе Саманта Стосур потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(2) Саманта Стосур - Данка Ковинич - 6:2, 6:4
Теперь во втором раунде соревнований на Тайване Саманта Стосур сыграет с победительницей матча между Далилой Якупович и Франческой Скьявоне.
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