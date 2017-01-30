Анастасия Севастова громит свою стартовую соперницу на турнире в Тайване.

4-я ракетка соревнований в Тайбэе представительница Латвии Анастасия Севастова уверенно стартует на турнире категории WTA International. В матче первого круга Севастова в двух партиях разобралась с японской теннисисткой Мийю Като, начинавшей выступления на соревнованиях еще с сита квалификации и занимающей на данный момент 188-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Анастасия просто не оставила сопернице шансов, отвесив той полноценную баранку. В начале второго сета латвийская спортсменка повела с брейком и выиграла 7-й гейм подряд, но Като сумела отыграться. В середине партии Севастова снова отличилась на приеме, но и тут Мийю ликвидировала отставание. Правда, третью упущенную подачу японская спортсменка отыграть не смогла. На стартовую победу в Тайване Анастасия Севастова потратила чуть более часа игрового времени.
(4) Анастасия Севастова - (Q) Мийю Като - 6:0, 6:4
Во втором раунде соревнований в Тайбэе Анастасия Севастова сразится с победительницей матча между Люси Шафаржовой и Александрой Крунич.
Напомним, что в основной сетке соревнований на Тайване стартует сразу две представительницы Украины. Элина Свитолина, которая стала лидером посева турнира, в первом раунде сыграет с россиянкой Евгенией Родиной, а Катерина Козлова сразится с чешской теннисисткой Люси Градецкой. Во втором раунде соревнований может состояться украинское дерби.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий