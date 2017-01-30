Мэнди Минелла обыгрывает Яну Чепелову на старте турнира в Тайбэе.

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла выходит во второй раунд соревнований категории WTA International в Тайбэе. В стартовом поединке турнира Мэнди в трех партиях переиграла словацкую теннисистку Яну Чепелову, занимающую на данный момент 101-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет противостояния Минелла попросту провалила, выиграв за него всего 1 гейм. В начале второй партии люксембургская спорстменка снова уступала с брейком, но переломила ход встречи, дважды отличилась на приеме и вышла подавать на сет. Теперь рывок удался Чепеловой, которая ответила двумя брейками и сама получила возможность подавать на победу не только в партии, но и во всем матче. Мэнди отыгралась и оставила за собой тай-брейк, переведя таким образом матч в решающий отрезок. Его куда увереннее провела Минелла, которая повела с двумя геймами на приеме в активе, с первой попытки не подала на победу, но второй шанс поставить точку в поединке уже не упустила. На выход во второй раунд соревнований в Тайбэе Мэнди Минелла потратила почти 2 часа и 5 минут игрового времени.
Мэнди Минелла - Яна Чепелова - 1:6, 7:6(2), 6:4
Во втором раунде соревнований в Тайване Мэнди Минелла сыграет с победительницей матча между 3-й ракеткой турнира Каролин Гарсия из Франции и представительницей Новой Зеландии Мариной Эракович.
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