вторник, 31 января 2017 г.

Катерина Козлова уступила Люси Градецкой на старте соревнований на Тайване.

Катерина Козлова не сумела выйти во второй раунд соревнований категории WTA International в Тайбэе. На старте турнира украинская теннисистка уступила многоопытной представительнице Чехии Люси Градецкой, занимающей на данный момент довольно скромную 170-ю строчку мирового рейтинга и начинавшую выступления на Тайване еще с сита квалификации. Уже в середине стартовой партии Люси сумела вырваться вперед с брейком, но вот подать на победу в сете чешской теннисистке не удалось. Правда, первая партия все равно осталась за Градецкой, которая вырвала победу в ней на тай-брейке. Судьбу второго сета решил единственный брейк, который Козлова оформила в самом начале этого отрезка встречи. У Градецкой был брейк-поинт при подаче украинкой на сет, но Катерина его смогла ликвидировать. А вот на третью партию Козловой сил  не хватило. Люси повела с быстрым брейком, закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом и за 2 часа и чуть более чем 20 минут игрового времени оформила выход во второй раунд соревнований в Тайбэе.


(Q) Люси Градецка - Катерина Козлова - 7:6(3), 4:6, 6:1

Во втором раунде соревнований на Тайване Люси Градецка сыграет с еще одной украинской теннисисткой лидером посева турнира Элиной Свитолиной, которая в первом круге обыграла россиянку Евгению Родину

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о 11:56
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