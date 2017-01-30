Анника Бек выбивает 7-ю сеянную Кики Бертенс уже на старте Премьера в Санкт-Петербурге.

Немецкая теннисистка Анника Бек с непростой победы начинает выступления на соревнованиях категории WTA Premier в российском Санкт-Петербурге. В первом раунде турнира Анника в трех партиях переиграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс, посеянную под 7-м номером. В середине стартовой партии именно Бертенс сумела вырваться вперед с геймом на приеме в активе, но вот подать на победу в сете Кики не удалось. Более того, Бек и второй подряд брейк оформила и оставила за собой первую партию. В начале второго сета Бертенс снова повела с выигранной подачей соперницы в активе, а еще одним брейком Кики поставила победную точку в партии. Во время третьего сета Анника дважды вырывалась вперед, но Бертенс достаточно быстро отыгрывалась. Правда третий брейк в исполнении немки Кики отыграть уже не смогла. На выход во второй раунд соревнований в Санкт-Петербурге Анника Бек потратила чуть менее 2 часов и 20 минут игрового времени.
Анника Бек - (7) Кики Бертенс - 7:5, 3:6, 6:4
Теперь во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге Анника Бек сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой и Йоханной Ларссон.
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