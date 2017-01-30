Сенсации, битвы и рекорды Мельбурна. Итоги первого в сезоне Турнира Большого Шлема - Australian Open - 2017.

Нет, я ничего не перепутал. Действительно хотелось акцентировать внимание на событиях в Лондоне образца 2008-го года по одной простой причине. Почти через 9 лет, теперь уже в Мельбурне, Роджер Федерер и Серена Уильямс, которые оказались неудачниками тех самых уимблдонских финалов, возьмут реванши у своих обидчиков на Australian Open - 2017.
Хотя, наверное и неправильно использовать именно слово "реванш". Серена, например, совершила его в Лондоне ровно через год, обыграв в финале следующего Уимблдона свою сестру в тех же двух партиях. Федерер тоже неоднократно обыгрывал Надаля, правда в финалах Турниров Большого Шлема швейцарцу отомстить за то поражение на Уиме до вчерашнего дня не удавалось. Было еще 2 финала на мейджорах - в Мельбурне в 2009-м и на Ролан Гарросе в 2011-м, но в них оба раза побеждал именно Рафаэль.
Мог ли кто-то предположить такую переигровку финалов спустя почти что 9 лет? Казались ли в 2008-м году настолько вечными противостояния Рафы и Роджера и сестер Уильямс? Наверное, тогда подобное можно было предположить, все-таки действительно на тот период времени именно эти спортсмены являлись явными лидерами туров. Но последние годы, что для Надаля с Федерером, что для Винус Уильямс, прошли явно не столь оптимистично. Радовала, разве что, Серена, но и она потеряла первую строчку мирового рейтинга и к Открытому Первенству Австралии подходила в достаточно непонятной форме. И вот...
Предпенсионный возраст
Давайте немного конкретнее остановимся на финалах одиночных турниров и их результатах. Итак, впервые в истории Открытой Эры тенниса в обоих титульных поединках сошлись спортсмены, возраст которых превысил отметку в 30 лет. Да что там, всем финалистам кроме Надаля даже 35 уже стукнуло, так что в этой компании Рафа чуть ли не "подростком" выглядел. Простите, уважаемые поклонники Рафаэля, не сочтите эту фразу за издевку над испанцем.
Доводилось читать много мыслей о том, что такие финалы на Турнире Большого Шлема скорее нужно расценивать не с точки зрения восхищения результатами возрастных игроков. Тут нужно ужасаться системному кризису в турах, из-за которого молодых или просто свежих имен на решающих стадиях столь крупных турниров не видно и днем с огнем.
У девушек еще можно говорить о том, что сестрам Уильямс просто повезло с ранними вылетами других топовых спортсменок. Винус вообще до финала не сыграла ни с одной из представительниц топ-25 мирового рейтинга, которые решали "отлететь" аккурат перед потенциальной встречей со старшей из сестер. У Серены путь, наверное, был немного сложнее, с той же набравшей ход Йоханной Контой пришлось сыграть, да и Барбора Стрыкова в двадцатку сильнейших теннисисток планеты входит. Но при этом путь Уильямс-младшей тоже сложно назвать чемпионским с большой буквы "Ч".
А вот Роджер Федерер, который фактически именно в Мельбурне начал возвращение в тур, прошелся по топовым соперникам очень даже лихо. Швейцарец стал первым за 35 лет спорстменом, который на пути к титулу обыграл сразу четверых представителей десятки - Томаша Бердыха, Кеи Нишикори, Стэна Вавринку и Рафаэля Надаля. Испанец продвигался к финалу, конечно, чуть попроще - всего двое игроков из топ-10 - Гаэль Монфис и Милош Раонич, но при этом добавьте в список соперников непростых Александра Зверева и Григора Димитрова, который сейчас уж точно на игрока десятки по уровню наработал. Да, с Джоковичем и Марреем никто из них не встречался, но о лидерах мирового рейтинга поговорим чуть позже.
Немного о рекордах
Итак, Роджер Федерер, который оформил титул на мейджоре впервые с Уимблдона - 2012-го года, еще больше оторвался от Пита Сампраса и того же Рафаэля Надаля по количеству трофеев на Турнирах Большого Шлема. Теперь у швейцарского теннисиста их 18, тогда как у ближайших преследователей "всего" по 14. И если легендарный американец свою копилку уже точно не пополнит, то Рафаэль, как показал турнир в Мельбурне, еще может побороться за парочку кубков, причем не только на Ролан Гарросе.
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Вот как раз о Надале и хочется поговорить чуть подробнее, все-таки внимания после финала к Роджеру было, вполне справедливо, значительно больше. Так вот, то ли приглашение в команду Карлоса Мойи свою роль сыграло, то ли Рафа залечил все свои хронические болячки, то ли просто второе, или какое там уже по счету, дыхание у испанца открылось, но списывать со счетов Надаля теперь уже никто не будет. С Ролан Гарроса - 2014 Рафаэль дальше четвертьфинала на Турнирах Большого Шлема не забирался, казалось, что Надаль чуть ли не доигрывает потихоньку, а тут...
И ведь самое главное, по делу Рафа добрался до финала и на равных боролся в нем с Федерером весь матч. Да, в глаза бросалось то, что Надаль по прежнему не достаточно активничает, но ведь с шашкой наголо испанец в атаку не бросался и в лучшие годы своей карьеры. Сейчас, как по мне, у него вырисовывается идеальный баланс в линиях игры. Физика не подводит. В общем, перспективы, если тьфу-тьфу все со здоровьем у Надаля будет в порядке, очень даже неплохие вырисовываются.
Ну а про Роджера, пусть и говорили уже очень много, повторить будет не лишним. Я не берусь судить насколько хватит запала Федерера. Я не буду прогнозировать, как будут складываться для швейцарского теннисиста следующие турниры, как будут работать ноги, к которым были некоторые вопросы, особенно по ходу затяжных матчей, что скажет в целом тело в ответ на нагрузки, которых в последнее время было не так уж и много. Тут сам факт 18-й победы на мейджорах говорит сам за себя. Кого-кого, а Роджера уже точно списывали со счетов, ему уже точно прогнозировали доигрывание до пенсии и, разве что, гадали, когда швейцарец решится завершить карьеру. Что станет для этого стимулом - вылет из десятки? Из двадцатки? Из сотни?
Из десятки Роджер вылетел, но лишь для того, чтобы триумфально в нее вернуться. Кстати, швейцарец стал самым низкорейтинговым победителем Турниров Большого Шлема за 13 лет - ниже был Гастон Гаудио, когда побеждал в 2004-м году на Ролан Гарросе. Тогда аргентинский теннисист являлся всего 44-й ракеткой мира. По пути Федерер еще одно достижение Пита Сампраса побил - Роджер обошел американца по количеству времени, прошедшему между победами на "мейджорах". Свой первый трофей на турнирах Большого Шлема Пит брал в 1990-м, а последний в 2002-м. У Роджера разница теперь составляет 13,5 лет - ровно столько между победами на Уимблдоне - 2003 и Открытом Первенстве Австралии - 2017.
Теперь к Серене Уильямс, которая, наконец, превзошла рекорд Штеффи Граф. Наверное, этот трофей у американки был более ожидаемым и прогнозируемым, нежели у Роджера. Все-таки, было ощущение того, что 23-й титул (а у Штеффи осталось 22) на "мейджоре" у Уильямс-младшей рано или поздно случится. Тем более, Азаренко - в декрете, Шарапова - на вынужденном отдыхе. Но прорыв Кербер в прошлом году заставил немного засомневаться в перстпективах Серены.
В Мельбурне американка не просто вернула себе первую строчку мирового рейтинга - о ней, кажется, Серена давно уже не думает .Она вернула своим поклонникам веру в то, что Уильямс-младшая лучшая теннисистка современности, и это не просто историческое клише за былые, пусть и феноменальные заслуги. Это - реальность сегодняшнего дня. Понятно, что на наших просторах у Серены, наверное, поклонников значительно меньше, нежели откровенных "хейтеров", но и у них аргументов, как-то, поубавилось. Да, оперировать они будут все теми же словами про отсутствие Азаренко и Шараповой, про простую сетку, про слив сестрой финала... Все это мы уже слышали и ничего нового в подобных фразах нет.
Достижение Серены действительно можно называть "вечным". В обозримом будущем шансов даже приблизиться к Уильямс-младшей по количеству трофеев на мейджорах ни у кого возможности не будет. Из действующих теннисисток второй по титулам является как раз Винус, у которой их "всего" 7. Когда родится вторая такая спортсменка, честно говоря, не ясно. Да, любой рекорд рано или поздно падет, но тут сработает именно вариант "поздно".
Никто не хотел уступать
В плане борьбы женский турнир получился, конечно, менее лакомым, нежели мужской. Серена прошла всю дистанцию без единого проигранного сета. Винус на пути к финалу проиграла лишь одну партию, да и ту уже в полуфинале Коко Вандевеге. В общем, сестры прошлись чуть ли не катком по соперницам по женскому одиночному разряду.
А вот у мужчин напряжение царило просто невероятное. В Мельбурне даже финалов пятисетовых было не так уж и много в истории Открытой Эры. Ну а такого, чтобы все матчи, начиная со стадии 1/2 финала проходили в максимально возможном формате из пяти партий, не бывало с турнира 88-го года, когда рубились Пет Кеш, Иван Лендл, Стефан Эдберг и Матс Виландер. Победа тогда, досталась, последнему - Виландер обыграл Кеша со счетом 8:6 в пятом сете финала.
Затягивать настолько пятую партию титульного матча против Надаля Роджер Федерер не стал, но в целом матчи, начиная с 1/2 финала на прошедшем турнире действительно радовали напряженностью. Швейцарское дерби, битва Надаля с Димитровым, сам титульный матч... Неизменная борьба, обязательные пять партий и напряжение над ареной имени Рода Лейвера, просто витающее в воздухе.
Кстати, Роджер Федерер стал первым со времен упомянутого уже чуть выше Гастона Гаудио теннисистом, который победил на мейджоре, оставив за собой сразу 3 пятисетовых противостояния. И это, попрошу заметить, в более чем солидном возрасте, да еще и после столь долгого перерыва в выступлениях.
Ну а давайте не будем забывать об еще одном интересном матче, который мог пройти незамеченным для большинства поклонников тенниса и его статистических нюансов. Иво Карлович и Орасио Себальос уже на старте турнира выдали невероятно затяжной поединок, завершившийся победой хорвата со счетом 22:20 в решающем сете. Противостояние стало рекордным для Открытого Первенства Австралии по количеству геймов, ну а сам Карлович обновил рекорд турнира по эйсам - Иво наколотил 75 подач на вылет. Кто бы сомневался?
Провалы и падения
Неожиданности начали случаться на Открытом Первенстве Австралии достаточно рано. Чего стоит только вылет Симоны Халеп уже после стартового раунда турнира. Но громыхнуло по настоящему во втором раунде мужского турнира, когда Новак Джокович проиграл Денису Истомину. А там и Энди Маррей подтянулся, не сумев преодолеть Мишу Зверева в четвертом круге. На фоне этих сенсаций даже как-то меркнут вылеты Агнешки Радваньской и Анжелик Кербер, например, в женском туре.
Довольно сложно найти какую-то историческую аналогию Надаль проигрывал Содерлингу значительно позже по турнирной сетке, Федерер уступил Стаховскому на непредсказуемом травяном покрытии, тем более, что Сергей крупный специалист по нему А тут - обладатель wild card, теннисист, который неделю назад проигрывал на Челленджерах непойми кому, абсолютно по делу оставляет за бортом действующего чемпиона мейджора.
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Не вижу смысла спустя почти 2 недели заново описывать матч, о котором уже много наговорили. Скорее нужно подумать о том, во что для сербского теннисиста может вылиться это поражение. Для начала Новак подтвердил свое участие в матче Кубка Дэвиса уже на этих выходных, что говорит о желании серба наверстать пробои в игровой практике. Хотя, Джокович частенько приезжает в расположение сборной как раз на первый раунд командных турниров - два предыдущих розыгрыша он только в них и участвовал.
Ну а если говорить о личных перспективах, я бы не стал переоценивать поражение от Истомина. Новаку эта пощечина может даже пойти на пользу - Джокович давно пытается разобраться в себе и прибегает, порой, к не совсем стандартным методам, и эта неудача вполне может подтолкнуть сербского теннисиста к кардинальному пересмотру всего происходящего и в нем самом, и в команде в целом.
Что касается Энди Маррея, то тут еще может играть роль фактор звания лидера мирового рейтинга. Неожиданно свалившееся на британского теннисиста, при этом более чем заслуженное, звание первой ракетки мира, могло стать для Энди некоторого рода бременем, дополнительным фактором давления. Тем более, учитывая то, как неудачно складывается для Маррея Открытое Первенство Австралии, где он 5 раз проигрывал в финалах. И вот, основной конкурент вылетает, путь, вроде бы, расчищен... И с накатившим расслаблением Энди не справился.
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Нельзя, конечно, умалять заслуг Миши Зверева, который провел тот поединок четвертого круга против лидера посева на фантастическом уровне. Нельзя сбрасывать со счетов подвернутую Маррем ногу, ведь момент был действительно неприятным и болезненным. Но при этом Энди был явно не в своей тарелке. И одним только функциональным спадом или ступором от агрессивной игры соперника это состояние не объяснишь.
Можно долго рассказывать о статистических штуках, например о том, что впервые за 13 лет два первых номера посева не добрались до четвертьфинала Турнира Большого Шлема, или о том, что впервые примерно за тот же промежуток времени лидер мирового рейтинга уступил столь низко стоящему в классификации спортсмену. Но все это, конечно, не передаст того шока, который испытали мы с вами от подобных результатов, которые еще и шли табунами.
Возвращаясь к девушкам, можно сказать, что у них все прошло относительно гладко. Да, Симона Халеп проиграла на старте, но у румынской теннисистки по ходу встречи были серьезные проблемы со здоровьем и я бы не удивился, если бы Симона матч даже не доиграла. Агнешка Радваньска проиграла Мирьяне Лючич-Барони. Вот до старта турнира в Мельбурне это было бы действительно громким заголовком, но сейчас, вспоминая уверенный путь хорватской теннисистки на Australian Open - 2017 результат становится, если не закономерным, то, как минимум, менее сенсационным. На счету Коко Вандевеге два "звездных скальпа". Американка сначала обыграла лидера мирового рейтинга и действующую чемпионку турнира в Австралии Анжелик Кербер, а потом и Гарбин Мугурусу остановила. Но, давайте признаемся друг другу в том, что игра немки и испанки в начале сезона откровенно не впечатляла, так что ждать прорыва и достойного результата в Мельбурне от них можно было с большой опаской.
В общем, Australian Open - 2017 становится историей. Самый главный вывод, который напрашивается по итогам этого Турнира Большого Шлема - нас с вами ждет потрясающий сезон. Вернулся Роджер, очнулся ото сна Рафаэль. Новаку и Энди есть что доказывать. У девушек не за горами возвращение Марии Шараповой, да и за достижениями Серены наблюдать интересно. В общем, с почином вас, друзья.
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Лысеющий не по дням , а по часам подросток ??? При всём моём респекте к Надалю, но он в последние годы выглядит старее всех мужиков в туре. Федерер элегантный стройный самец , а Рафа лысеющий сутулый пенсионер, после первого сета игры он чудовищно выглядит с этими остатками волос. Вроде бы короткая стрижка должна была омолодить , не с Рафаэлем всё бесполезно (ОтветитьУдалить