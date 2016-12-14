Итоги сезона. Елена Веснина. Из второй сотни во второй десяток.

Елена Веснина
Рейтинг: 16 (111 в 2015-м году)
Выигранные титулы: 0 (1 финал - Чарльстон)
Соотношений побед/поражений - 40:20
Итак, в концовке 2015-го года для Елены Весниной даже выступление в Кубке Федераций не стало позитивной точкой. В финале командных соревнований сборная России в решающем парном матче, в котором Веснина также принимала участие, уступила команде Чехии. Во многом этому поспособствовала травма партнера Елены - Екатерины Макаровой. Вот и получилась смазанной концовка года в одиночке (где Веснина выпала даже из сотни рейтинга), паре (где найти достойную замену Макаровой так и не удалось) да и в командных соревнованиях.
Единственной разрадой могла стать свадьба, которую Веснина отгуляла аккурат в межсезонье. Российская теннисистка буквально через неделю после финала Кубка Федераций вышла замуж за возлюбленного бизнесмена Павла. Медовый месяц получился совсем не месяцем - через пару недель Елена уже вовсю тренировалась, проводила мастер-классы, выставочные матчи, в общем, трудилась в поте лица.
Сезон Веснина начала в Брисбене, где сумела преодолеть квалификацию, но в первом же раунде уступила Виктории Азаренко. Понятное дело, тут сетовать нужно было на жребий, который подкинул такую серьезную соперницу уже в стартовом круге. А вот на Australian Open уже сама Веснина, откровенно говоря, разочаровала - уже в первом раунде квалификации россиянка проиграла Лин Чжу из Китая. Да, в борьбе, да со счетом 7:9 в решающем сете, то есть в этом матче все могло повернуться и в пользу самой Елены. Но результат-то останется.
Таким образом Елена Веснина впервые за 10 лет не сыграла в основной сетке Турнира Большого Шлема в одиночном разряде. Примечательно, что до Открытого Первенства Австралии 2016-го года в карьере Весниной был всего один случай, когда она не сумела преодолеть квалификацию - во втором раунде отбора к US Open - 2005 она уступила Марине Эракович.
Правда в Мельбурне Веснина без титула таки не осталась. Нет, в парном разряде особо продвинуться по сетке не получилось - с Анастасией Павлюченковой похвастаться полным взаимопониманием Елена не могла, так что россиянки завершили борьбу уже на стадии третьего круга. Но вот в миксте, Веснина в сотрудничестве с Бруно Соарешом таки выиграла трофей.
После Мельбурна Елена решила сконцентрироваться на личных выступлениях, а потому не приняла участие в очередном матче Кубка Федераций за свою сборную. Как минимум, именно этим, а не титулом в миксте и связанной с ним усталостью, объяснила отстутствие важного игрока в заяке сборной капитан команды России Анастасия Мыскина. Следующим турниром для Весниной стали домашние соревнования в Санкт-Петербурге, но и родные трибуны не помогли выстрелить. В одиночке Елена проиграла уже во втором раунде украинской теннисистке Катерине Козловой, которая на тот момент занимала более чем скромную 177-ю позицию в рейтинге. Ну а в парном разряде Веснина и Касаткина уступили Мартине Хингиз и Сание Мирзе, которые как раз продолжали свою феноменальную победную серию.
И вот что интересно, именно Елене и Дарье удалось спустя две недели остановить победную поступь швейцарско-индийского дуэта и прервать победную серию Мартины и Сании на отметке в 41 матч. Правда уже следующий полуфинальный поединок соревнований в Дохе Веснина и Касаткина проиграли тайваньской паре Хао-Чинг Чан/Юнг-Ян Чан.
В одиночном разряде, кстати, турнир в Дохе сложился достаточно неплохо для Весниной. Сначала Елена преодолела квалификацию, а потом хорошенько прошлась по фавориткам. В первом раунде была обыграла пусть и не сеянная, но очень крепкая Каролин Гарсия, во втором круге и вовсе россиянка добилась первой за 3 года победы над представительницей топ-10 мирового рейтинга - румынку Симону Халеп. До этого момента столь громкая "виктория" у Елены случалась еще в 2013-м году, когда на турнире в Нью-Хейвене была обыграла Ангелик Кербер, занимающая на тот момент 10-ю позицию в классификации.
В третьем круге турнира в Дохе Веснина обыграла еще одну серьезную соперницу - датчанку Каролин Возняцки, но вот в четвертьфинале Елена уже оступилась. На матч с Карлой Суарес-Наварро сил оставалось крайне мало, но и в нем россиянка, в принципе, поборолась.
Даже после такого достаточно успешного турнира Веснина призналась, что не на 100 процентов довольна своим выступлением в Дохе, но при этом отметила, что турнир стал для нее несомненным шагом вперед. Развить успех в Индиан-Уэллсе, по сути, не получилось. В одиночке случилось поражение уже на старте квалификации от Джулии Боузруп, ну а в паре с Касаткиной выигран всего один матч - во втором раунде россиянки уступили Юлии Гергес и Каролине Плишковой.
Прибавить в парных результатах в Майами не получилось - снова поражение во втором раунде, теперь уже от Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржовой. Но вот в одиночке - очередной удачный турнир. Веснина начала его с квалификации, где уже на старте отбора взяла реванш у Катерины Козловой за поражение в Питере. В итоге случился выход в основную сетку турнира, отличная победа над Винус Уильямс во втором круге и боевое поражение на тай-брейке решающей партии от Йоханны Конты в третьем.
Грунтовой сезона Елена начала снова в Штатах, где ей пришлось начинать борьбу на соревнованиях в Чарльстоне с квалификации. Отбор россиянка преодолела без особых проблем, да и по основной сетке поступь Весниной была довольно грозной. Первый сет за турнир Елена проиграла лишь в полуфинале, но все равно выиграла тот матч у Сары Эррани. А ведь до этого случилась и победа над представительницей топ-10 мирового рейтинга Белиндой Бенчич во втором раунде турнира. Правда, первого титула за 3 года так и не случилось. В финальном поединке Веснина уступила местной спортсменке Слоан Стивенс.
По возвращению в Европу Елена сыграла за свою сборную в матче Кубка Федераций против команды Беларуси, но парный поединок, в котором принимала участие Веснина, уже ничего не решал. Россиянки досрочно уступили место в Мировой группе. Но все же главной новостью пред-грунтовой части сезона стало возвращение в строй Екатерины Макаровой. Задолго до него уже было понятно, что искать добра от добра никто не собирается и именно с Екатериной Веснина продолжит выступления в парном разряде. Как показала практика, это решение было более чем оправданным.
Уже на первом совместном турнире в Мадриде Елена и Екатерина добрались до полуфинала, а спустя неделю в Риме уже и до титульного матча добрались, в котором уступили Мартине Хингиз и Сании Мирзе. В одиночном разряде все, естественно, было не так радужно. В столице Испании Веснина преодолела квалификацию и даже шагнула во второй круг. При этом 3 встречи подряд россиянка выигрывала с баранкой. Но пободаться с Петрой Квитовой не получилось. А вот в Италии Елена даже в основную сетку пробиться не смогла, проиграв в отборе американке Элисон Риске.
В паре до Ролан Гарроса Веснина с Макаровой решили не играть, а вот в одиночном разряде Елена еще и в Страсбурге выступила. Не слишком удачно, хотя может четвертьфинал и можно считать приемлемым результатом, но вот поражение от Вирджини Раззано в нем - вряд ли.
В Париже от Весниной в одиночке вряд ли ждали серьезных результатов и эти предположения вполне оправдались. Елена проиграла уже во втором матче американской спортсменке Шелби Роджерс. Но вот в паре Веснина с Макаровой устроили настоящий фурор. Да, повторить успех 2013-го года, когда Елена и Екатерина взяли на Ролан Гарросе парный титул, не получилось, но и финал с учетом серьезной паузы в выступлениях Макаровой, стоит расценивать как успех.
Итак, на пути к титульному матчу Елена и Екатерина обыграли, например, Юлию Гергес и Каролину Плишкову в третьем раунде и сестер Хао-Чинг и Юнг-Ян Чан в 1\4 финала. В заключительном матче турнира россиянки в трех партиях уступили местной паре Каролин Гарсия/Кристина Младенович.
Травяной сезон для Елены Весниной пусть и получился достаточно коротким - россиянка сыграла всего на двух турнирах - но, при этом, довольно продуктивным. В Истбурне Веснина снова обыграла Белинду Бенчич и остановилась в четвертьфинале, уступив в нем Каролине Плишковой. В паре же Веснина и Макарова выиграли стартовый матч на турнире, но сразу после него снялись с соревнований в Истбурне.
А вот Уимблдон стал настоящим прорывом для Весниной в одиночном разряде. До четвертого круга Елена добралась достаточно уверенно. Ни одного проигранного сета в трех матчах, хотя самым популярным счетом в тех встречах был - 7:5, то есть партии получались достаточно боевыми. На пути в четвертьфинал Елена обыграла свою партнершу Екатерину Макарову, но вот тут случилась настоящая битва - 9:7 в решающей партии. Доминика Цибулкова в 1/4 финала была пройдена крайне уверенно - 6:2 в обеих партиях, а вот Серена Уильямс уже преподнесла Весниной настоящий урок - 6:2, 6:0 в пользу американской теннисистки.
Кстати, на Уильямс Веснина и Макарова споткнулись и в парном разряде Уимблдона. В четвертьфинале россиянки пусть и зацепились за партию, но выиграть всю встречу у Серены и Винус не сумели. Но, несмотря на поражение уже можно было смело говорить о том, что Елена и Екатерина набирают отменный ход перед стартом Олимпийских Игр.
До Рио, кстати, к россиянкам пришел и первый в сезоне титул. Веснина и Макарова победили на соревнованиях в Монреале, не отдав соперницам по ходу всего турнира ни одной партии. В финале был обыгран румынский дуэт Симона Халеп/Моника Никулеску. Да уж, Халеп в паре можно увидеть разве что перед самыми Олимпийскими Играми. В одиночном разряде в Монреале Елена, кстати, уступила уже на самом старте Мэдисон Киз.
Добирались на Олимпийские Игры Елена Веснина и Екатерина Макарова с большими приключениями. Теннисистки опоздали на стыковку в Майами и столкнулись с тотальным отсутствием билетов чуть ли не на неделю вперед. Добраться до Рио, к счастью, удалось, но опасения по поводу состояния Весниной и Макаровой оставались. В итоге их хватило, причем на целую золотую медаль.
Проходными для Макаровой и Весниной можно было назвать разве что два стартовых круга Олимпийских Игр. Далее соперницы были очень серьезными - Мугуруса с Суарес-Наварро, Сафаржова и Стрыкова, ну и Хингиз с Башински в финале. Оттого еще удивительнее тот факт, что россиянки на пути к золоту не проиграли ни одной партии. Да и вообще, за весь турнир у них "подвис" лишь один сет - в полуфинале Люси и Барбора дотянули до тай-брейка, но уступили в нем.
Отойти от "золота" Олимпиады Весниной удалось совсем не сразу. В одиночке до конца сезона результатов не было вовсе. В Нью-Хейвене случился четвертьфинал и разгромное в нем поражение от Элины Свитолиной. В Нью-Йорке на US Open - 2016 Елена проиграла первой же сеянной сопернице - Карле Суарес-Наварро, ну а дальше три турнира с вылетами в первом же раунде. Разве что в Чжухае на альтернативном Итоговом Турнире удалось прервать эту череду поражений, но даже выйти из группы эта "виктория" Весниной не позволила.
А вот в парном разряде у Елены было еще несколько более чем светлых пятен. Для начала на US Open Веснина с Макаровой добрались до полуфинала, где проиграли Бетани Маттек-Сэндх и Люси Шафаржовой. А вот на Итоговом Турнире WTA в Сингапуре американо-чешский дуэт был повержен в финале. Сложнее всего, кстати, на том Итоговом Елене и Екатерине было в полуфинале, но в итоге на чемпионском тай-брейке они дожали воссоединившийся дуэт Мартины Хингиз и Сании Мирзы.
Итак, в одиночном разряде Веснина, без сомнений, провела лучший в карьере сезон. В паре россиянка забиралась и повыше в рейтинге, да и титулы на Турнирах Большого Шлема в ее активе бывали. Но при этом золото Олимпийских Игр и трофей на Итоговом Турнире WTA позволяют говорить, что и в этом направлении у Елены все сложилось.
Да, удержаться в топ-20 будет проблематично. Хотя, отбивать очки нужно, в основном, на Уимблдоне, а до него вполне можно и закрепиться в лучшей двадцатке. Начинать выполнять эту задачу Елена Веснина будет на соревнованиях в Брисбейне и Сиднее. Ну а там и Australian Open грядет.
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