Итоги сезона. Винус Уильямс. Неудержанный плацдарм.

Винус Уильямс
Рейтинг: 17 (7 в 2015-м году)
Выигранные титулы: 1 (Гаосюн)
Соотношений побед/поражений - 26:15
Итак, для начала информация, которая должна стать успокоительным для всех поклонников Винус Уильямс. Прощаться с теннисом по итогам 2016-го года Винус не собирается. Более того, продолжать карьеру американская теннисистка решила аж вплоть до 2020-го года, то есть до следующих Олимпийских Игр. Понятно, что к тому времени может многое поменяться, да и на той же Олимпиаде можно сыграть, например, только в миксте, где wild card такой величине, как Винус будет просто гарантирована. Но, на данный момент, главное то, что 2017-й год Уильямс проведет в строю.
К тому же, можно смело говорить о том, что у Винус есть очень даже неплохие шансы на рывок в рейтинге. Ну а что, очки защищать ей предстоит, фактически, всего на нескольких турнирах, а в начале сезона все заработанные рейтинговые пункты пойдут ей в плюс. Ведь старт завершившегося теннисного года Уильямс-старшая попросту провалила.
Да, свой первый матч Винус выиграла лишь в начале февраля по ходу противостояния Кубка Федераций между сборными США и Польши. А вот в Окленде, где американка начинала сезон, и Мельбурне, где Уильямс-старшая получила высокий 8-й номер посева, случались поражения уже на самом старте. Особо винить Винус в них не приходится, потому что соперницы как для первых кругов у Уильямс были действительно серьезными. В Новой Зеландии Винус уже на старте пересеклась с перспективной Дарьей Касаткиной и в упорной борьбе молодость взяла верх над опытом. На Australian Open жребий свел американку с Йоханной Контой. К тому моменту, естественно, еще никто не знал, что речь идет о представительнице топ-10 мирового рейтинга в ближайшем будущем, потому поражению Винус немного удивились. Но действительно громкой сенсацией тот результат не стал.
Кстати, выступление на Открытом Первенстве Австралии закончилось для Винус небольшим скандалом. Американская теннисистка не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на 5 тысяч долларов. Мелочь, конечно. Но интересно то, что подобные выходки становятся уже чуть ли не традицией для Уильямс-старшей. В 2015-м году, после поражения в стартовом раунде Ролан Гарроса от Слоан Стивенс Винус также отказалась от общения с прессой. Тогда штраф был чуть скромнее - 3 тысячи долларов. Рецидив, однако.
В стане сборной США в Кубке Федераций Винус, похоже, обрела уверенность в собственных силах. После двух одиночных побед над Паулой Каньей и Магдой Линетте Винус отправилась в Гаосюн, где добилась первого в сезоне титула. Состав того турнира звездным уж точно не назовешь, но в тот момент казалось, что именно таких соревнований не хватало Уильямс-старшей для того, чтобы, как говорится, разыграться. По пути к трофею американка не встретилась ни с одной представительницей топ-50 мирового рейтинга, но очков в ее копилку от этого меньше не добавилось - 280 баллов.
Еще после Australian Open стало известно, что в марте Винус Уильямс впервые за 15 лет сыграет на соревнованиях в Индиан-Уэллсе. Годом ранее бойкот турнира прекратила Серена, теперь вот сыграть на соревнованиях, где в далеком 2001-м году сестры были освистаны публикой, решила и Винус. В плане взаимоотношений со зрителями все прошло на высшем уровне, никаких скандалов не случилось и старшую из сестер принимали очень тепло. Но вот игровая составляющая откровенно хромала - Винус потерпела очередное поражение уже в стартовом поединке - во втором раунде американка уступила квалифайеру Куруми Наре.
Кстати, учитывая несколько неодуманные заявления исполнительного директора соревнований в Индиан-Уэллсе Реймонда Мура, не факт, что сестры Уильямс приедут на турнир в следующем году. Напомню, что Реймонд заявил, цитирую: "Вы знаете, в следующей жизни я бы хотел стать теннисисткой, потому что они просто пользуются успехами мужчин. Сами женщины ничего не решают. Им просто повезло, что они играют параллельно с участниками АТР-тура. Если бы я был теннисисткой, то каждый вечер молился бы за Федерера и Надаля. Ведь именно они сделали спорт таким популярным...". Неплохие заявочки, да?
Визит в Майами для Уильямс-старшей тоже прошел из рук вон плохо. Снова поражение уже в стартовом для Винус во втором круге, снова обыграть американку удалось спортсменке, начинавшей играть еще с сита квалификации - россиянке Елене Весниной. Стартовую партию той встречи Уильямс-старшая и вовсе провалила, получив от соперницы баранку. Во втором сете Винус собралась с силами и даже оставила за собой этот отрезок встречи на тай-брейке, но на третью партию сил ей попросту не хватило.
Грунтовой сезон Винус Уильямс сократила до трех турниров. Начинала песчанные выступления Винус в Чарльстоне, где американка уступила в третьем раунде Юлии Путинцевой. С соревнований в Мадриде Винус снялась из-за травмы подколенного сухожилья, но в Риме она все-таки сыграла. Не слишком удачно, правда, - Уильямс-старшая проиграла во втором круге Тими Бабош. Но вот в Париже представительница США отыграла достаточно пристойно. Впервые за 6 лет Винус добралась до четвертого раунда Ролан Гарроса, где уступила Тими Башински.
Кстати, именно на грунтовую часть сезона пришлось возвращение сестер Уильямс в парный разряд. На старте соревнований в Риме Серена и Винус уступили Андреа Клепач/Катаржина Среботник. На Ролан Гарросе получилось добраться до третьего раунда, где случилось поражение от Кики Бертенс и Йоханны Ларссон. Причины возвращения в пару вполне прозаичны, подготовка к Олимпийским Играм, но о них уже чуть позже.
Итак, после Ролан Гарроса Винус Уильямс взяла паузу фактически на целый месяц и такая передышка принесла очень интересный результат. Впервые с сезона 2010-го года Винус пробилась в полуфинал Турнира Большого Шлема в одиночном разряде, а к тому же, в паре с Сереной выигран первый за 4 года мейджор. Понятное дело, что та победа сразу же сделала сестер Уильямс чуть ли не главными фаворитками Олимпийских Игр, но оправдать этот статус не удалось.
Но если парный успех Уильямс на Уимблдоне был вполне ожидаемым, то в одиночке на выход Винус в полуфинал вряд ли кто-то ставил. Тем более, стартовые раунды травяного мейджора прошли для американки не так уж и просто. В первом раунде был пусть и двухсетовый, но при этом боевой, матч против Донны Векич. Во втором круге Винус даже сет проиграла гречанке Марии Саккари, ну а в третьем раунде и вовсе случилась настоящая баталия с Дарьей Касаткиной, которую Винус оставила за собой со счетом 10:8 в решающем сете. Далее были обыграны Карла Суарес-Наварро и Ярослава Шведова, ну а в 1/2 финала Уильямс-старшая таки уступила Анжелик Кербер.
Благодаря этому полуфиналу Винус Уильямс снова вернулась в топ-10 мирового рейтинга. Неплохо представительница США выступила на домашнем турнире в Стэнфорде, где уступила в финале Йоханне Конте, ну а последней репетицией перед Олимпийскими Играми стали соревнования в Монреале, где Уильямс-старшая в третьем раунде уступила соотечественнице Мэдисон Киз.
И вот, долгожданный Рио. С одной стороны, Винус без медали не осталась, добившись серебрянных наград в миксте с Радживом Рамом. Но с другой, поражения уже в стартовых раундах одиночного турнира (от Кирстен Флипкенс) и парных соревнований (сестры Уильямс впервые проиграли на Олимпиадах в этом разряде, уступив Люси Шафаржовой и Барборе Стрыковой) вряд ли позволяют говорить об успехе Винус. Может потому Уильямс-старшая и заговорила о выступлениях на следующих Играх - ведь совсем не так прошла для нее Олимпиада, которая могла бы быть последней.
US Open - 2016 позволил Винус Уильямс установить рекорд, который вызывает искреннее восхищение. Для американки этот Турнир Большого Шлема стал рекордным - 72-м в карьере, то есть Винус превзошла достижение своей соотечественницы Эми Фрейзер, сыгравшей на 71-м мейджоре. Да, Уильямс-старшей в Нью-Йорке не удалось защитить прошлогодний четвертьфинал, но к этому результату Винус подобралась вплотную. Проиграла представительница США в четвертом круге Каролине Плишковой, уступив той на тай-брейке решающей партии.
Аккурат после Открытого Первенства США случился скандал со взломом базы WADA, в который оказалась замешанной и Винус Уильямс. В итоге все сошло на нет, ведь по факту и дозировки, и периодичность приема медицинских препаратов в терапевтических целях не могли повлиять на результаты тех же сестер Уильямс. Но осадочек, как говорится, остался. Правда, не по отношению к самим теннисисткам. Скорее вопросы к самой антидопинговой системе, действующей в спорте. Но это уже совсем другая история.
Если в 2015-м году Винус просто фантастически провела концовку сезона, то на этот раз сил на азиатскую серию ей попросту не хватило. Винус не сумела защитить титул в Ухане, где в третьем раунде она уступила Светлане Кузнецовой. Потом было поражение в стартовом раунде от Шуай Пенг. А последней остановкой в сезоне стал Гонконг, где Уильямс-старшая проиграла во втором раунде Ализе Корне. В Чжухай Винус решила не ехать, подумав, что одного выигранного в карьере альтернативного Итогового Турнира ей вполне хватит.
В межсезонье Винус Уильямс хорошенько поработала на общественной ниве. Вместе с сестрой они открыли центр помощи семьям, пострадавшим от насилия. Он получил имя Йетунды Прайс - сводной сестры Серены и Винус, погибшей в 2003-м году от нападения одного из членов бандитской группировки. Также в родном городе сестры Уильямс открыли новые теннисные корты. Уже без участия сестры Винус запустила собственную линию одежды. Спортивный бренд у теннисистки уже был, а теперь Уильямс-старшая решила поработать над образами женщин вне корта.
Новый сезон Винус Уильямс начнет, как и год назад, в Окленде. Интересно то, что по информации организаторов турнира, там сыграет и Серена. К тому же сестры, вроде бы, планируют выступить и в парном разряде. Между прочим, сезон 2017-го года станет уже 24-м в профессиональной карьере Винус Уильямс. За такую стойкость Винус, независимо от предпочтений, хочется пожелать удачи и, конечно же, здоровья.
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