Итоги сезона. Элина Свитолина. Верной дорогой...

Элина Свитолина
Рейтинг: 14 (19 в 2015-м году)
Выигранные титулы: 1 (Куала Лумпур)
Соотношений побед/поражений - 41:22
И вот именно с команды хочется начать обзор лучшего в карьере украинской теннисистки сезона. В его концовке Свитолина приняла решение произвести кардинальные изменения в ней. Закончилось сотрудничество с Йеном Хьюзом, с которым Элина проработала два с половиной года. Теперь украинская теннисистка будет тренироваться под пристальным присмотром Габриэля Упри, который известен своей работой с итальянской теннисисткой Флавией Пеннеттой, а также сотрудничеством с экс-первой ракеткой мира как в одиночном, так и в парном разрядах Аранчей Санчез-Викарио.
Консультантом Свитолиной назначен французский специалист Тьери Асьоне, который известен своей работой со своим звездным соотечественником Жо-Вильфредом Тсонгой. Появился в команде Элины и новый спарринг-партнер - Эндрю Беттлс, который ранее помогал готовиться к поединкам сербской спортсменке Ане Иванович.
Без изменений в команде Элины Свитолиной осталась разве что позиция фитнес-тренера. Эту должность, как и ранее, будет занимать Оливер Фоулс. Под его руководством украинская теннисистка занимается даже во время непродолжительного двухнедельного отпуска.
Судить о результатах работы с новой командой будем где-то в середине следующего сезоне, не ранее. Понятно, что на данный момент мысли могут быть кардинально разными. С одной стороны, есть чудесная пословица о том, что "лучшее - враг хорошего". И, может быть, действительно немного странно менять команду после отменного сезона. С другой, вполне возможно, что для достижения новых целей, а они озвучены достаточно четко - место в топ-10 мирового рейтинга, эти изменения были просто необходимы.
В любом случае, на данный момент поводов усомниться в профессионализме менеджмента Свитолиной у нас попросту не было. Откровенных просчетов не было, все решения были и своевременными и, судя по результатам, правильными. Так что остается надеяться, что и на этот раз все сработает по полной программе.
Ну а теперь перейдем непосредственно к обзору прошлого года. Его начало получилось достаточно неровным, но при этом сейчас, перед стартом сезона 2017-го года можно говорить о том, что у Свитолиной есть отменный шанс рвануть в рейтинге уже после австралийской серии турниров. Ведь защищать очки Элине попросту не нужно - год назад визит на Зеленый Континент получился не самым успешным.
Хотя, неофициальный старт сезона получился оптимистичным. Вместе с Александром Долгополовым Свитолина без единого поражения уверенно преодолела групповой этап Кубка Хопмана, но вот в финале сборная Украины таки уступила хозяевам кортов - австралийцам. Это был, кстати, всего второй финал на этом выставочном турнире для украинской команды. В прошлый раз так далеко наши теннисисты на Кубке Хопмана добирались еще в 1995-м году, то есть более 20-ти лет назад.
В стартовом матче официального сезона 2016, который Свитолина проводила в Сиднее, Элина в напряженной борьбе уступила будущей первой ракетке мира и победительнице Australian Open Анжелик Кербер. Украинка оставила за собой стартовый сет того противостояния, но вот две последующие партии Кербер провела просто потрясающе. И если в Сиднее Свитолина вполне могла сетовать на жребий, который свел ее уже в стартовом раунде со столь серьезной соперницей, то на австралийском мейджоре виной раннего вылета была отнюдь не сетка. Уверенно обыграв Викторию Дюваль на старте турнира в Мельбруне, украинская теннисистка оступилась уже во втором круге, проиграв квалифайеру Наоми Осаке из Японии.
После Australian Open - 2016 Элина Свитолина отказалась от выступления за национальную сборную в Кубке Федераций, сославшись на повреждение. В принципе, участие первой ракетки Украины в зональном турнире, где на тот момент барахталась команда, было совсем необязательным. Кроме того, как раз в этот момент было официально объявлено о назначении Жюстин Энен консультантом Элины. С легендарной бельгийской спортсменкой Свитолина работала и в межсезонье, но это были, скажем так, разовые акции. В начале февраля отношения "узаконились".
На соревнованиях в Дубае, которые в календаре Свитолиной были следующими после Мельбурна, Элина добралась до полуфинала, добившись по дороге первой в сезоне победы над представительницей топ-10 мирового рейтинга. Во втором раунде турнира достаточно уверенно была обыграна испанская спортсменка Гарбин Мугуруса. С Сарой Эррани в 1/2 финала поединок получился достаточно напряженным, но итальянка, в итоге, добилась победы в двух партиях.
Турнир в Дохе успешным назвать не получается даже с самой большой натяжкой. Нельзя сказать, что Свитолиной не повезло со стартовой соперницей, как в Сиднее. С Денисой Аллертовой украинка вполне могла справиться, но вышел вылет уже в первом раунде турнира. Но вот на следующих соревнованиях Элина добилась первого в сезоне трофея.
Да, в Куала-Лумпуре Свитолина сыграла сразу с тремя квалифайерами, а единственной соперницей украинской теннисистки из топ-100 мирового рейтинга была, как раз, оппонентка по финалу Эжени Бушар. Да, были откровенно нервные матчи, как например во втором раунде против Рисы Озаки или в четвертьфинале против Кристины Куцовой. Но Свитолина справлялась со спадами и побеждала в трех партиях. Ну а финальный матч с Бушар стал и вовсе отличным показателем характера Элины - сложнейшая победа - 6:7(5), 6:4, 7:5.
Свитолина после того матча откровенно признавалась, что у нее просто не осталось эмоций - все было отдано на корте. Кстати, по окончанию финала случился неприятный момент, когда украинская теннисистка отказалась пожать руку арбитру на вышке. Действительно, некоторые решения судьи вызывали, мягко говоря, удивление. Но Элина очень быстро принесла извинения и пообещала попросить прощения лично.
Может именно тяжелый финал в Куала-Лумпуре и не позволил Свитолиной должным образом подготовиться к соревнованиям в Индиан-Уэллсе. На старте турнира Элина добилась сложнейшей победы над Анникой Бек, но затем не смогла навязать борьбу Роберте Винчи. В Майами Свитолина преодолела на один круг больше, но история, в целом, повторилась. Элина в третьем круге на тай-брейке решающего сета додавила Каролин Возняцки, но вот на матч против Екатерины Макаровой вышла уже совсем измотанной, что и вылилось в разгром от россиянки.
Главной задачей на грунтовой сезон, естесвенно, была защита прошлогоднего четвертьфинала Ролан Гарроса. Но то, как подходила Свитолина к парижскому мейджору, оптимизма совсем не вызывало. В Боготе, где Элина начала выступления на песке, украинка проиграла на старте Александре Пановой. В Мадриде и Риме был выигран всего 1 матч - в столице Испании Свитолина обыграла Янину Викмайер, но уже во втором раунде уступила Дарье Гавриловой. А вот в итальянской столице случилось поражение от квалифайера уже в первом круге. Правда, квалифайер этот был ой как не прост - будущая Олимпийская Чемпионка Моника Пюиг.
Но вот в самом Париже Свитолина выступила более чем достойно. Двух стартовых соперниц Элина была обязана обыгрывать и с задачей украинская теннисистка справилась достаточно спокойно. Сорана Кырстя взяла у Свитолиной 4 гейма, Тейлор Таунсенд - и того меньше - всего 3. Но вот в третьем круге у Элины была встреча с крайне непростой Аной Иванович, которая выигрывала Ролан Гаррос в 2008-м году. Да, проблемы сербской теннисистки по ходу сезона 2016-го года были очевидны, но суть даже не в столь давних заслугах Иванович. Сербка относится к крайне неудобным для Свитолиной соперницам. 7 предыдущих матчей между этими теннисистками остались именно за Аной, причем год назад, в четвертьфинале Ролан Гарроса именно Иванович остановила Элину.
На этот раз украинка взяла достаточно убедительный реванш. Победа в двух довольно непростых сетах, но с явным превосходством Свитолиной, заставила даже Патрика Муратоглу - наставника Серены Уильямс - говорить о том, что у Элины на данный момент фактически нет слабых мест в игре. Серена в матче четвертого круга их, естественно, нащупала и попросту разгромила Свитолину - 6:1, 6:1, но в целом Ролан Гаррос стоит признать удачным.
Травяной сезон становится тем же фрагментом теннисного года, в котором Свитолина не показала ожидаемых результатов, и которым может стать плацдармом для прорыва в 2017-м году. В Бирмингеме Элина уже на старте проиграла Карле Суарес-Наварро, ну а на Уимблдоне случилось поражение уже во втором раунде от Ярославы Шведовой. Представительница Казахстана в Лондоне, кстати, выстрелила, добравшись до четвертьфинала.
Сама Свитолина не раз говорила о том, что выступления на Олимпийских Играх лично для нее куда важнее, чем любой другой турнир в сезоне. Даже несмотря на то, что там не начисляются рейтинговые очки и призовые. Нельзя сказать, что в тот же Монреаль Элина ехала исключительно для подготовки к Играм, тем более, что выступила в Канаде Свитолина достаточно неплохо. Остановилась украинская теннисистка в третьем раунде, проиграв Анжелик Кербер. При этом в том матче Элина уверенно выиграла стартовый сет и даже дважды выходила подавать на победу в противостоянии по ходу второй партии, но в итоге немка выстояла.
Ну а Олимпийские игры, как по мне, стали одним из тех переломных моментов, после которых спортсмен окончательно верит в собственные силы. Да, победа над Сереной Уильямс - знаковое событие для Свитолиной, даже несмотря на то, что побороться за медали не получилось. Да, после него последовало разгромное поражение от Петры Квитовой, которая во второй половине сезона стала для украинской теннисистки "злым гением". Но не будем отрицать, после той первой победы над лидером мирового тенниса Элина стала выглядеть на корте как-то взрослее, что ли. Спадов избегать может до конца и не удавалось, но рисунок игры украинки, как по мне, стал более цельным. Показалось? Совпадение? Вполне может быть, конечно.
Итак, в Рио Свитолина остановилась в четвертьфинале, но при этом преподнесла одну из самых громких сенсаций турнира - выбив Серену Уильямс из борьбы уже в третьем раунде. На матч с Петрой Квитовой Элина вышла попросту разобранной и, честно говоря, такое развитие событий читалось. Опыта громких побед у украинской теннисистки пока, не так уж и много, так что моральные спады после них - прогнозируемы. Наверное, баранки можно было избежать, хотя в конечном счете, такие болезненные поражения идут только в плюс в плане опыта и устойчивости спортсмена.
В Цинциннати Свитолина еще находилась под впечатлением от Олимпийских Игр и проиграла там уже в стартовом круге Дарье Гавриловой. Проиграла, снова таки, почти разгромно. Но вот в Нью-Хейвене игра пошла уже совсем по-другому. В первом круге пришлось пободаться с Дарьей Касаткиной, но все закончилось баранкой для россиянки в решаюшей партии. А далее до финала Элина дошла без проигранных сетов. В титульном матче украинка уступила Агнешке Радваньской, но даже сам факт выхода в финал уже можно считать сплошным позитивом.
В Нью-Йорке жребий снова свел Свитолину с Петрой Квитовой, хотя, по правде говоря, много вопросов по игре Элины было и в первых двух раундах, когда она лишь в трех партиях дожимала Мэнди Минеллу и Лорен Дэвис. В общем, третий круг прошлогоднего Открытого Первенства США защитить удалось, и на том спасибо.
А вот азиатская серия сложилась для Свитолиной просто прекрасно. Началось все с полуфинала соревнований в Токио, где украинка добралась до полуфинала, одолев по пути к нему Гарбин Мугурусу. Второй раз за сезон, между прочим. И снова после громкой победы случился неприятный результат в виде поражения от Наоми Осаки. Да, японская теннисистка набрала просто сумасшедший ход на домашнем турнире, но по классу и уровню Свитолина несомненно сильнее.
Следующая остановка - турнир в Ухане. И снова злостный жребий сводит Элину с Петрой Квитовой уже на ранних стадиях соревнований. Расколдовать чешскую теннисистку не получается и тут - вот вам и вылет уже после второго круга.
Турнир в Пекине ознаменовался второй в сезоне победой над лидером мирового рейтинга. К тому моменту первой ракеткой стала уже Анжелик Кербер и именно немку Свитолина обыграла в третьем раунде соревнований в столице Китая. Наконец, после громкой победы удалось не расклеиться и оставить за собой и следующий поединок - в двух партиях Элина в четвертьфинале одолела Дарью Гаврилову, но вот с Агнешкой Радваньской справиться уже не удалось.
Поездка на Кубок Кремля, понятное дело, многих возмутила, но с точки зрения спортсмена Свитолина абсолютно оправданно поехала на этот Premier. Остановилась Элина в очередном полуфинале, уступив в нем рвущейся на всех парах к Итоговому турниру Светлане Кузнецовой. Кстати, перед матчем с россиянкой Элина получила большое количество угроз, но основной причиной поражения этот факт Свитолина делать не стала.
Шансов квалифицироваться на основной Итоговый Турнир WTA в Сингапуре у украинской теннисистки, наверное, и не было. Но вот место на альтернативных соревнованиях в Чжухае Элина за собой застолбила. Две победы на групповой стадии, выигранный у Йоханны Конты полуфинал (а это, между прочим, уже 5-я победа над представительницей топ-10 мирового рейтинга в сезоне) и очередной "ляп" в матче с Квитовой в финале. В принципе, вполне логичная точка в сезоне.
Итак, Элина завершает год на высшей для себя 14-й строчке мирового рейтинга. Ресурсы для прорыва в классификации есть, главное, правильно ими воспользоваться. Посмотрим, что привнесет в игру Свитолиной новая команда. Узнавать это начнем уже на соревнованиях в Брисбене, которые и станут первым турниром украинской теннисистки в новом сезоне.
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