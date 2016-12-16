пятница, 16 декабря 2016 г.

Марии Шараповой запретили проводить выставочный матч в Санкт-Петербурге.

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет провести даже выставочный поединок в рамках соревнований St.Petersburg Ladies Trophy. Организаторы турнира WTA Premier в Санкт-Петербурге планировали пригласить Шарапову, отбывающую дисквалификацию за употребление мельдония, для проведения товарищеской встречи, но руководство ITF выслало официальный запрет. Согласно решению федерации спортсменка не может сыграть ни с профессионалами, ни с любителями. По словам руководства турнира, Марию на данный момент планируют пригласить на соревнования в качестве почетного гостя.


О запрете провести выставочный поединок сообщил генеральный директор соревнований в Санкт-Петербурге Александр Медведев:

К сожалению, пришел официальный ответ из ITF, что Шарапова не может проводить показательные матчи в Петербурге. Ни с профессионалами, ни с любителями. Очень жалко, потому что было взаимное желание что-то придумать в рамках St. Petersburg Ladies Trophy.

По словам исполнительного директора турнира в Петербугре Натальи Камельзон, Шараповой запретили участвовать в выставочных матчах именно в рамках крупных соревнований WTA. На организацию обычных товарищеских поединков, не привязанных к какому-либо турнира, этот запрет не должен распространяться.

Решение ITF, видимо, связано с тем, что турнир в Петербурге – это турнир WTA категории Premier. И выставочные матчи в Пуэрто-Рико и Америке не идут ни в какое сравнение с турниром в Санкт-Петербурге с призовым фондом в 753 тысячи долларов.
 
Александр Медведев вёл переговоры с Марией и её представителями. Но понятно, что никто не будет нарушать правила ради турнира в Санкт-Петербурге. Возможно, Александр Иванович договорится с Шараповой о её присутствии как гостьи. Сейчас ведутся такие переговоры

Напомним, что сегодня ночью Мария Шарапова провела первый полноценный выставочный матч с момента начала срока своей дисквалификации. В Пуэрто-Рико Мария на тай-брейке уступила Олимпийской Чемпионке Рио Монике Пюиг.

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о 12:38
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