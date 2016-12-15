четверг, 15 декабря 2016 г.

Мария Шарапова сегодня ночью проведет выставочный матч против Олимпийской Чемпионки Рио.

Российская теннисистка Мария Шарапова прибыла в Пуэрто-Рико для проведения выставочного поединка против местной теннисистки Моники Пюиг. Встреча состоится в рамках мероприятия Monica Puig Invitational уже сегодня ночью. Шарапова поделилась фотографией в Инстаграмме и сопроводила ее рассказом о том, что уже успела провести в Сан-Хуане тренировку и была тепло встречена организаторами выставочного поединка. По словам Марии, она с нетерпением ждет встречи с тысячами болельщиков во время мероприятия.


Начало мероприятия Monica Puig Invitational запланировано на 01:00 ночи по киевскому времени. Выставочный поединок Марии Шараповой и Моники Пюиг начнется чуть позже, после завершения официальной части события.

Стоит отметить, что для Марии Шараповой этот выставочный поединок будет одним из первых после получения дисквалификации за употребление мельдония. До этого в октябре российская теннисистка вышла на корт во время выставочного турнира World Team Tennis Smash в Лас-Вегасе. Тогда Шарапова сыграла в двух парных поединках.

В начале декабря Мария должна была принять участие в выставочном поединке против Гарбин Мугурусы, который планировалось провести в формате "битвы покрытий". Встречу пришлось перенести на неопределенный срок из-за травмы лодыжки испанской теннисистки.

Не углубляясь в причины Мария Шарапова отказалась от участия в лиге IPTL, которое было изначально запланировано.

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о 18:15
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