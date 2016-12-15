Мария Шарапова сегодня ночью проведет выставочный матч против Олимпийской Чемпионки Рио.

Начало мероприятия Monica Puig Invitational запланировано на 01:00 ночи по киевскому времени. Выставочный поединок Марии Шараповой и Моники Пюиг начнется чуть позже, после завершения официальной части события.
Стоит отметить, что для Марии Шараповой этот выставочный поединок будет одним из первых после получения дисквалификации за употребление мельдония. До этого в октябре российская теннисистка вышла на корт во время выставочного турнира World Team Tennis Smash в Лас-Вегасе. Тогда Шарапова сыграла в двух парных поединках.
В начале декабря Мария должна была принять участие в выставочном поединке против Гарбин Мугурусы, который планировалось провести в формате "битвы покрытий". Встречу пришлось перенести на неопределенный срок из-за травмы лодыжки испанской теннисистки.
Не углубляясь в причины Мария Шарапова отказалась от участия в лиге IPTL, которое было изначально запланировано.
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