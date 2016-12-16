Мария Шарапова уступила Монике Пюиг в выставочном поединке в Пуэрто Рико.

Моника Пюиг - Мария Шарапова - 6:3, 1:6, 10:6
Переоценивать значение этого выставочного поединка для самой Марии Шараповой, думаю, не стоит. Да, это первое появление россиянки на корте чуть ли не за год в формате полноценного одиночного противостояния, пусть и с укороченной третьей партией. Но даже не отсутствие игровой практики видится главной причиной сегодняшнего поражения Марии. Вот банально - победа сегодня Шараповой и не особо нужна была. Потому мы и увидели множество несвойственных для россиянки рискованных действий, неоправданных выходов к сетке и прочих удивительных как для Марии элементов.
Были при этом и очень яркие моменты, которые заставляли вспоминать ту Машу, которая в туре могла просить всех и вся, за исключением, разве что, Серены. Даже сегодня у Шараповой проходили качественные удары, проскакивали и приемы на вылет, в общем, совсем расслабленной игры от Марии тоже не было. Классическая такая выставка, в которой хочется и зрителей порадовать, и не сильно себя вымотать.
А если кто решил делать из этого противостояния какие-то выводы по поводу готовности Шараповой к возвращению в тур, то боюсь, что выводы эти будут крайне поспешными. До официальных матчей еще чуть более 4-х месяцев, Мария еще даже не начинала набирать форму, тем более, что делать это россиянка будет явно не вот такими выставочными играми.
В общем, приятно было вновь увидеть Марию на корте, тем более в такой невынужденной атмосфере. Надеюсь, что этот матч немного скрасит ожидание поклонниками россиянки.
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