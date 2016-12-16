Динара Сафина стала тренером украинской теннисистки Ангелины Калининой.

На данный момент Ангелина Калинина занимает 742-ю строчку мирового рейтинга, но лучшим ее достижением в женской классификации была 148-я позиция в середине 2015-го года. Фактически весь прошедший сезон Калинина пропустила из-за операции на плече.
Динара Сафина называет начало тренерской карьеры настоящим вызовом для себя, но при этом считает, что может многому научить свою новоиспеченную подопечную:
Это действительно испытание для меня. Это то, чем я еще никогда в жизни не занималась. Я думаю, что смогу помочь Ангелине. Она напоминает меня в юности, она отвечает на мои вопросы так же, как я отвечала своим наставникам раньше. Она - выскоая девушка и, мне кажется, что у нее громадный потенциал.
Начало работы с Динарой Сафиной прокомментировала и сама Ангелина Калинина:
Она - легенда. Но при этом она очень простая в общении. Работать с Динарой - одно удовольствие, потому что она научила меня многим вещам. Самое главное, что я поняла, как выкладываться на все 100-% в каждом розыгрыше. Все благодаря ее профессиональному отношению к делу. Она - настоящий профессионал и я стараюсь быть такой же.
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