пятница, 16 декабря 2016 г.

Динара Сафина стала тренером украинской теннисистки Ангелины Калининой.

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина, которая завершила профессиональную карьеру в возрасте 25-ти лет в 2011-м году, стала тренером украинской теннисистки Ангелины Калининой. О начале сотрудничества Динары и Ангелины сообщает американское издание ESPN. На данный момент Сафина и Калинина, которая является финалисткой юниорского US Open - 2014, проводят тренировки в Нью-Йорке, куда совсем недавно окончательно переехала Динара.



На данный момент Ангелина Калинина занимает 742-ю строчку мирового рейтинга, но лучшим ее достижением в женской классификации была 148-я позиция в середине 2015-го года. Фактически весь прошедший сезон Калинина пропустила из-за операции на плече.

Динара Сафина называет начало тренерской карьеры настоящим вызовом для себя, но при этом считает, что может многому научить свою новоиспеченную подопечную:

Это действительно испытание для меня. Это то, чем я еще никогда в жизни не занималась. Я думаю, что смогу помочь Ангелине. Она напоминает меня в юности, она отвечает на мои вопросы так же, как я отвечала своим наставникам раньше. Она - выскоая девушка и, мне кажется, что у нее громадный потенциал. 

Начало работы с Динарой Сафиной прокомментировала и сама Ангелина Калинина:

Она - легенда. Но при этом она очень простая в общении. Работать с Динарой - одно удовольствие, потому что она научила меня многим вещам. Самое главное, что я поняла, как выкладываться на все 100-% в каждом розыгрыше. Все благодаря ее профессиональному отношению к делу. Она - настоящий профессионал и я стараюсь быть такой же.

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о 13:27
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