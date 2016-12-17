Рафаэль Надаль пригласил Карлоса Мойю в свой тренерский штаб.

Экс-лидер мирового рейтинга испанец Карлос Мойя вошел в тренерский штаб своего соотечественника Рафаэля Надаля. По словам самого Рафы, Карлос теперь будет работать с ним во время тренировок, а также присутствовать на турнирах. Надаль отметил, что Мойя не просто является его другом. Карлос, по словам испанского теннисиста, сыграл очень важную роль в его карьере, так что вхождение в тренерский штаб отнюдь не случайно. Стоит отметить, что до конца текущего сезона Карлос Мойя работал с канадским спортсменом Милошем Раоничем и вывел того на 3-ю строчку мирового рейтинга.
На данный момент Рафаэль Надаль принимает участие в Чемпионате Испании по теннису в парном разряде. В дуэте с Марком Лопезом, с которым Надаль выигрывал Олимпийские Игры, Рафа добрался уже до финала турнира.
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