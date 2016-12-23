пятница, 23 декабря 2016 г.

На Ли во второй раз стала мамой.

Двукратная победительница Турниров Большого Шлема китайская экс-теннисистка На Ли второй раз стала мамой. Как сообщает официальный твиттер-аккаунт турнира China Open Ли родила мальчика. На Ли и ее муж Жиан Шан решили назвать сына Сапацзеу. Напомним, что Ли завершила карьеру в концовке 2014-го года, а в июне 2015-го у нее родилась дочка - Алиса.


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о 23:16
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