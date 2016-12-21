Петра Квитова получила ранение во время попытки ограбления её дома. Последние подробности инцидента.

Итак, сегодня утром Петра Квитова пустила в свой дом в чешском городе Простейове неизвестного, представившегося работником коммунальных служб, а именно газовщиком или электромонтером по другой информации. Со ссылкой на источники в полиции некоторые чешские издания передают слова самой Петры, которая после случившегося признавалась, что грабитель изрядно удивился увидев в доме именно ее. Из этого полицейские делают выводы, что Квитова стала жертвой случайного, а не четко спланированного ограбления.
По поводу того, как именно Петра получила ранение, тоже существует несколько версий. Официальной на данный момент может считаться та, которую озвучила сама теннисистка - ранение получено в борьбе при попытках защититься. Некоторые СМИ дорисовывают подробности. Якобы, грабитель сумел приставить нож к горлу Квитовой, но той удалось вырваться. Именно в этой борьбе преступник и ранил спортсменку.
Сразу после нанесения ранения злоумышленник скрылся с места преступления. Сообщается, что с собой он прихватил всего 5 тысяч чешских крон. На данный момент поиском грабителя активно занимается местная полиция.
Почти сразу после инцидента Петра сообщила поклонникам о том, что повреждение достаточно серьезно, но, к счастью она жива. Правда, и находится в шоковом состоянии после случившегося. Чуть позже появилась конкретика - у Квитовой постаюрадали связки и сухожилия сразу на четырех пальцах левой руки, между прочим, рабочей для чешской теннисистки.
Чуть позже появилась информация о предстоящей экстренной операции. Она состоялась уже сегодня и завершилась совсем недавно. По словам представителей Квитовой, операция была сложной, поскольку хирургам пришлось сшивать связки, сухожилия и нервные окончания, но в итоге все прошло успешно.
По заверениям врачей, молодой и крепкий организм Квитовой справится и поводов говорить о завершении карьеры попросту нет. Правда, на восстановление потребуется значительное время. Так, только со специальной фиксирующей повязкой на руке Квитовой придется провести от 6 до 8 недель. А постепенно начинать нагружать руку специалисты разрешат, в лучшем случае, через 3 месяца. Возвращение в тур потребует и того больше времени.
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