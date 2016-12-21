среда, 21 декабря 2016 г.

Петра Квитова получила ранение во время попытки ограбления её дома. Последние подробности инцидента.

Утром 20 декабря чешская теннисистка Петра Квитова стала жертвой вооруженного ограбления в собственном доме. Неизвестный, под видом сотрудника коммунальных служб, проник в помещение и в результате борьбы нанес спортсменка серьезное ранение левой руки. На данный момент Квитова уже перенесла сложнейшую операцию, которая длилась более четырех часов. По предварительным прогнозам приступить к тренировкам Петра сможет лишь через 3 месяца. Мы собрали всю имеющуюся на данный момент информацию об этом ужасающем инциденте.


Итак, сегодня утром Петра Квитова пустила в свой дом в чешском городе Простейове неизвестного, представившегося работником коммунальных служб, а именно газовщиком или электромонтером по другой информации. Со ссылкой на источники в полиции некоторые чешские издания передают слова самой Петры, которая после случившегося признавалась, что грабитель изрядно удивился увидев в доме именно ее. Из этого полицейские делают выводы, что Квитова стала жертвой случайного, а не четко спланированного ограбления.

По поводу того, как именно Петра получила ранение, тоже существует несколько версий. Официальной на данный момент может считаться та, которую озвучила сама теннисистка - ранение получено в борьбе при попытках защититься. Некоторые СМИ дорисовывают подробности. Якобы, грабитель сумел приставить нож к горлу Квитовой, но той удалось вырваться. Именно в этой борьбе преступник и ранил спортсменку.

Сразу после нанесения ранения злоумышленник скрылся с места преступления. Сообщается, что с собой он прихватил всего 5 тысяч чешских крон. На данный момент поиском грабителя активно занимается местная полиция.

Почти сразу после инцидента Петра сообщила поклонникам о том, что повреждение достаточно серьезно, но, к счастью она жива. Правда, и находится в шоковом состоянии после случившегося. Чуть позже появилась конкретика - у Квитовой постаюрадали связки и сухожилия сразу на четырех пальцах левой руки, между прочим, рабочей для чешской теннисистки.

Чуть позже появилась информация о предстоящей экстренной операции. Она состоялась уже сегодня и завершилась совсем недавно. По словам представителей Квитовой, операция была сложной, поскольку хирургам пришлось сшивать связки,  сухожилия и нервные окончания, но в итоге все прошло успешно.

По заверениям врачей, молодой и крепкий организм Квитовой справится и поводов говорить о завершении карьеры попросту нет. Правда, на восстановление потребуется значительное время.  Так, только со специальной фиксирующей повязкой на руке Квитовой придется провести от 6 до 8 недель. А постепенно начинать нагружать руку специалисты разрешат, в лучшем случае, через 3 месяца. Возвращение в тур потребует и того больше времени.

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о 1:10
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