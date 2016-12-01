Тренерская чехарда. Отставки у Раонича, Конты и Киз, новый наставник для Плишковой.

Начнем с громкой отставки в АТР-туре. Прекратить сотрудничество с наставником решил канадский теннисист Милош Раонич, который закончил сезон на высшей для себя 3-й строчке мирового рейтинга. Решение о завершении работы Раонича и испанского специалиста Карлоса Мойи, как сообщается, было совместным.
"Спасибо Карлосу за неоценимую помощь в этом году. Благодаря ему я сумел добиться хороших результатов. Под его руководством мне удалось провести лучший в карьере сезон. Мы не будем больше продолжать наше тренерское сотрудничество, но при этом остаемся хорошими друзьями. Я желаю Карлосу всего наилучшего"
Работу с Карлосом Мойей канадский теннисист начал в прошлое межсезонье. Как раз перед этим Раонич закончил работу с Иваном Любичичем. Имя нового тренера Милош Раонич пока что не сообщает.
Прекратила сотрудничество с тренером и британская теннисистка Йоханна Конта, завершившая сезон в топ-10 мирового рейтинга. Свою отставку подтвердил Эстебан Каррил, но причины такого решения наставник объяснять не стал. Сама Конта от комментариев вовсе отказывается. Естественно, открытым остается вопрос о новом тренере Йоханны.
Американская теннисистка Мэдисон Киз прекратила совместную работу с Томасом Хогстедом, сотрудничать с которым она начала в апреле текущего года. В данном случае причины разрыва рабочих отношений довольно прозаичны - не сошлись характером. Вот что по этому поводу сказал агент Киз - Макс Айзенбад:
"Мы с Томасом сотрудничали с На Ли, Марией Шараповой и его результаты с этими спорстменками говорят сами за себя. Но быть тренером в WTA-туре нелегко. Иногда отношения с теннисисткой просто не складываются, вот и все."
С новым наставником Мэдисон Киз на данный момент еще не определилась.
А вот Каролина Плишкова, которая, как и Милош Раонич и Йоханна Конта, провела лучший в карьере сезон, уже назвала имя своего нового наставника. Им стал бывший тренер Петры Квитовой Давид Котыза. С Квитовой чешский наставник проработал 7 лет.
Напомним, что со своим предыдущим тренером - Иржи Ванеком - Каролина Плишкова прекратила сотрудничество в середине ноября.
Обновление: А вот это уже интереснее... Получается, что Каролина Плишкова и Петра Квитова попросту поменялись тренерами. Иржи Ванек начал работать с Петрой в качестве тренера.
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