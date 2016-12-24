Мэдисон Киз не сыграет на Australian Open - 2017.

Американская теннисистка Мэдисон Киз снялась с первого в сезоне Турнира Большого Шлема. Сыграть на Australian Open - 2017 Мэдисон помешала травма левого запястья, после которой Киз даже перенесла операцию в конце ноября. По словам самой спортсменки, на данный момент она уже приступила к тренировкам после хирургического вмешательства, но при этом не хочет форсировать события. Выйти на корт Киз планирует только после полного восстановления. Точные сроки возвращения Мэдисон Киз в тур пока что не сообщаются.
Стоит отметить, что Мэдисон Киз также сообщила о возобновлении сотрудничества с Линдсей Девенпорт. С экс-первой ракеткой мира Мэдисон работала по ходу прошлого сезона и добилась, по словам самой Киз, отличных результатов.
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