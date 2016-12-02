IPTL. UAE Royals уверенно выигрывают стартовый матч лиги у OUE Singapore Slammers.

В японском городе начался первый этап выставочного турнира в лиге IPTL. В стартовом противостоянии команда UAE Royals достаточно уверенно обыграла OUE Singapore Slammers. Три одиночных противостояния усилиями Горана Иванишевича, Мартины Хингиз и Томаша Бердыха остались именно за номинальными хозяевами встречи. Более того, Даниэль Нестор и Пабло Куэвас выиграли и мужской парный поединок. Утешением для Slammers стал разве что микстовый матч, в котором Марсель Мело и Кики Бертенс обыграли Даниэля Нестора и Мартину Хингиз. Таким образом итоговую победу в матче Royals одержали со счетом 29:19.
UAE Royals - OUE Singapore Slammers - 29:19
Горан Иванишевич
- Карлос Мойя - 6:3
Мартина Хингиз
- Кики Бертенс - 6:1
Томаш Бердых
- Ник Киргиос - 6:4
Даниэль Нестор/Пабло Куэвас
- Марсело Мело/Маркос Багдатис - 6:3
Даниэль Нестор/Мартина Хингиз - Марсело Мело/Кики Бертенс
- 5:8
Во втором матче сегодняшнего игрового дня сойдутся команды Japan Warriors и Indian Aces.
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