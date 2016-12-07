среда, 7 декабря 2016 г.

Новак Джокович и Борис Беккер прекратили сотрудничество.

Сербский теннисист Новак Джокович принял решение отказаться от продолжения совместной работы со своим наставником Борисом Беккером. Об этом Новак сообщил поклонникам на своей странице в Фейсбуке. По словам Джоковича, за 3 года сотрудничества с Беккером были достигнуты все поставленные цели. Новак поблагодарил своего теперь уже экс-наставника за работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Напомним, что Джокович начал сотрудничество с Борисом в декабре 2013-го года. Под руководством Беккера сербу удалось выиграть 6 Турниров Большого Шлема.


Сообщение Новака в Фейсбуке: "После трёх очень успешных лет совместной работы Борис Беккер и я приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Цели, которые мы ставили перед собой, когда начинали работать вместе, были полностью выполнены, и я хочу поблагодарить его за командную работу, самоотверженность и преданность общему делу.
Мои профессиональные планы сейчас заключаются в составлении правильного календаря и поддержании высокого уровня игры. Именно исходя из этих целей я и буду принимать все решения"

Борис Беккер отреагировал на новость сообщением в Твиттере:

"Спасибо вам за все.Это было замечательное время в моей жизни"

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о 11:10
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