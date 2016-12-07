Новак Джокович и Борис Беккер прекратили сотрудничество.

Сообщение Новака в Фейсбуке: "После трёх очень успешных лет совместной работы Борис Беккер и я приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Цели, которые мы ставили перед собой, когда начинали работать вместе, были полностью выполнены, и я хочу поблагодарить его за командную работу, самоотверженность и преданность общему делу.
Мои профессиональные планы сейчас заключаются в составлении правильного календаря и поддержании высокого уровня игры. Именно исходя из этих целей я и буду принимать все решения"
Борис Беккер отреагировал на новость сообщением в Твиттере:
"Спасибо вам за все.Это было замечательное время в моей жизни"
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