пятница, 23 декабря 2016 г.

Хуан Мартин Дель Потро принял решение пропустить Australian Open - 2017.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро пропустит старт сезона 2017-го года и не сыграет на первом мейджоре - Открытом Первенстве Австралии. Информация о том, что Хуан Мартин планирует посвятить несколько стартовых месяцев сезона подготовке, а не выступлениям на турнирах, появилась из уст самого аргентинца примерно неделю назад. Сейчас же она нашла подтверждение в словах известного теннисного обозревателя Михала Самульски. В своем Твиттере Михал заявил, что Дель Потро принял решение пропустить турниры в Окленде и Мельбурне, на которые он был изначально заявлен.


Стоит отметить, что сам Хуан Мартин Дель Потро недавно заявил о том, что если сыграет на австралийской серии турниров, то потратит много времени, которое мог бы уделить тренировкам. Потому, он раздумывает над тем, чтобы сделать паузу в выступлениях в начале сезона, чтобы не рисковать потом пропустить всю его оставшуюся часть. Ключевой, можно назвать такую фразу аргентинца: "Теннис ждал меня 2 года, так что Australian Open сможет подождать еще год".

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о 23:04
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