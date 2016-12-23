Хуан Мартин Дель Потро принял решение пропустить Australian Open - 2017.

Стоит отметить, что сам Хуан Мартин Дель Потро недавно заявил о том, что если сыграет на австралийской серии турниров, то потратит много времени, которое мог бы уделить тренировкам. Потому, он раздумывает над тем, чтобы сделать паузу в выступлениях в начале сезона, чтобы не рисковать потом пропустить всю его оставшуюся часть. Ключевой, можно назвать такую фразу аргентинца: "Теннис ждал меня 2 года, так что Australian Open сможет подождать еще год".
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