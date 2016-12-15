Итоги сезона. Тимеа Башински. От прогресса к застою.

Тимеа Башински
Рейтинг: 15 (12 в 2015-м году)
Выигранные титулы: 1 (Рабат)
Соотношений побед/поражений - 32:23
Итак, Тимеа Башински начинала сезон на подходе к топ-10 мирового рейтинга. После получения награды "прогресс года" Тимеа рассказывала журналистам о том, что не собирается останавливаться на достигнутом. А также поделилась мыслями по поводу того, что же позволило ей так прибавить в ушедшем году. Так вот, по мнению самой Башински прорыв случился, в первую очередь, благодаря более уверенной игре в обороне и ускорению пережвижения по корту.
Но вот на первых турнирах 2016-го года ничего из этого в действиях Тимеа не просматривалось. Свою первую победу в сезоне швейцарская теннисистка сумела одержать лишь в Мельбурне, вылетев до этого уже в стартовых раундах турниров в Брисбене и Сиднее. В первой встрече сезона Башински и вовсе потерпела разгромное поражение от Анастасии Павлюченковой, выиграв у той всего 3 гейма. В Сиднее удалось уверенно выиграть первый сет у Анны-Каролины Шмидловой, которая также претендовала на награду "прорыв года", но в дальшейшем Тимеа снова посыпалась и без шансов проиграла две последующие партии.
Но и первая победа в сезоне, добытая в стартовом раунде Australian Open - 2016, не прибавила Башински уверенности в собственных силах. Уже во втором круге Тимеа уступила немке Аннике Бек. В рейтинговом плане Башински, конечно, не сильно потеряла, потому как защищать ей нужно было третий раунд, но в целом старт сезона получился крайне неудачным.
С Бек Тимеа встретилась и через несколько недель в рамках матча Кубка Федераций. Сборная Швейцарии тогда с большим трудом обыграла немок, но вот вклада в эту победу от самой Башински, по сути, не было. Тимеа с треском проиграла свой первый одиночный поединок Анжелик Кербер, а потом и во второй встрече уступила как раз Аннике. Швейцария героическими усилиями Белинды Бенчич, выигравшей обе одиночки, а потом еще и добившейся в дуэте с Мартиной Хингиз итоговой победы в паре, таки пробилась в полуфинал командных женских соревнований.
Следующей остановкой для Башински стала Доха, где швейцарской спортсменке удалось пробиться в третий раунд, обыграв по пути к нему Бетани Маттек-Сэндз и Юлию Путинцеву. А вот с Карлой Суарес-Наварро что либо поделать Тимеа не сумела, выиграв у испанской теннисистки всего 4 гейма за весь матч. Подобный результат случился и в Индиан-Уэллсе. Уверенная победа над Цветаной Пиронковой на старте турнира, боевой матч против Эжени Бушар, который Башински таки оставила за собой и последующее за ним поражение от Дарьи Касаткиной, причем без особых шансов на успех для швейцарки.
К этому моменту цель попасть в топ-10 мирового рейтинга уже, наверное, была отложена до лучших времен. Тимеа оказалась на грани вылета из двадцатки, но все кардинально поменялось после турнира в Майами. Вроде и с сеткой Башински не слишком повезло, но именно тут Тимеа, наконец, сумела наладить игру, и выдать очень неплохой отрезок.
Для начала была уверенно обыграна Маргарита Гаспарян, а вот в третьем раунде Башински оставила не у дел Ану Иванович. Два последующих матча смело можно называть чуть ли не лучшими в исполнении швейцарской теннисистки по ходу всего сезона. Поочередно Тимеа выбила из борьбы Агнешку Радваньску и Симону Халеп. При этом, в обеих этих встречах Башински проигрывала стартовые сеты, но собиралась с силами и вырывала победы в матчах.
Забегая наперед, стоит отметить, что после двух подряд побед над представительницами топ-5 мирового рейтинга, Башински до конца сезона больше ни разу не сумела одолеть игрока из лучшей десятки. Хотя матчей с подобными соперницами было, в принципе, достаточно. Ну а в Майами для Тимеа все закончилось в полуфинале, где она уступила одному из главных открытий турнира - россиянке Светлане Кузнецовой.
Очередной визит в стан национальной сборной выдался для Башински таким же неудачным, как и во время встречи с командой Германии. Снова Тимеа проиграла оба своих одиночных матча. На этот раз Белинды Бенчич, вытянувшей поединок против немок, в составе сборной не было, но роль героя чуть было не примерила на себя Виктория Голубич. Если Башински ни в одной из своих встреч не имела ни малейших шансов на успех, а матч против Барборы Стрыковой и вовсе превратился в форменный разгром - 0:6, 2:6, то Голубич принесла команде два очка в своих одиночках. Вот только выиграть пару на этот раз у куда более сыгранных и опытных Градецкой и Плишковой Виктории Голубич с Мартиной Хингиз не удалось.
Холодный душ в виде двух поражений в матчах ФедКапа стал хорошим катализатором для Башински, которая через неделю выиграла свой первый в сезоне трофей. По правде говоря, соперниц у швейцарской теннисистки на турнире в Рабате попросту не было - на пути к титулу она сыграла лишь с одной представительницей топ-50 мирового рейтинга - своей тезкой Тимеа Бабош из Венгрии. Стартовать Башински выдалось и вовсе матчем с игроком пятой сотни рейтинга - Анной Блинковой из России. Против Катерины Козловой во втором раунде пришлось солидно помучиться, но в дальнейшем Йоханну Ларссон, Тимеа Бабош и Марину Эракович Башински обыгрывала уже довольно уверенно.
Грунтовой сезон для Тимеа сложился, в целом, достаточно неплохо. Да, в том же Мадриде был вылет уже на стадии третьего круга, но в нем Башински проиграла не кому-нибудь, а Симоне Халеп. В Риме Тимеа пробилась в четвертьфинал, где была остановлена Гарбин Мугурусой. Но отдельно стоит отметить трудовую победу в третьем раунде над Карлой Суарес-Наварро. В общем, к Ролан Гарросу Башински подходила во вполне боевой форме и в Париже швейцарская теннисистка, в целом, оправдала ожидания.
Наверное в то, что Башински сможет защитить прошлогодний полуфинал грунтового Турнира Большого Шлема, с трудом верили даже самые преданные поклонники швейцарской теннисистки. Да, Тимеа до 1/2 финала не добралась, но вот "отбить" значительный кусок очков она смогла. С сеткой, конечно, Башински повезло. Включительно с четвертьфиналом Тимеа встретилась лишь в одной сеянной теннисисткой - Винус Уильямс в четвертом круге. Наверное, Башински была фаворитом и в том самом поединке 1/4 финала против Кики Бертенс, но представительница Нидерландов продолжила феерить и спокойно выбила швейцарку из борьбы.
По итогам Ролан Гарроса Тимеа Башински из десятки рейтинга таки вылетела, но падение в табели о рангах было не настолько критичным. Травяной сезон для швейцарской теннисистки вышел довольно скомканным. Перед Уимблдоном Тимеа сыграла лишь на соревнованиях в Истбурне, но и там вылетела уже в стартовом для себя раунде, уступив француженке Кристине Младенович.
На самом же травяном мейджоре Башински оступилась уже на первой же сеянной сопернице. После побед над Луксикой Кумкхум и Моникой Никулеску Тимеа без борьбы проиграла Анастасии Павлюченковой. Таким образом защитить удачные выступления на Турнире Большого Шлема не удалось и в Лондоне - прошлогодний четвертьфинал "отбить" Башински не смогла.
Казалось бы, добрая половина сезона у Башински еще впереди, но при этом в актив швейцарской теннисистке из всего оставшегося года можно занести разве что турнир в Гштааде. Трех стартовых соперниц на домашних соревнованиях Тимеа попросту разгромила, но в полуфинале снова проиграла Кики Бертенс, которой уже уступала на Ролан Гарросе. И все, тут как переклинило.
До конца года Башински так и не сумела выиграть хотя бы два матча подряд. Поражение на старте Олимпийских игр, вылет уже во втором раунде US Open - 2016, ранние проигрыши на всех турнирах азиатской серии. Были и недоигранные встречи, как например в Ухане, были и скандалы - во время матча первого раунда Открытого Первенства США против Виталии Дьяченко зафиксировали подозрительно высокую ставочную активность, но в итоге дело дальше разговоров не продвинулось.
В общем, если бы не финал Олимпийских Игр в парном разряде, где Тимеа Башински и Мартина Хингиз уступили россиянкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой, вторую половину сезона для швейцарской теннисистки можно было бы и вовсе назвать провальной.
Новый сезон Тимеа Башински планирует начать в китайском Шэньчжэне, где кроме швейцарской теннисистки сыграют Агнешка Радваньска, Симона Халеп, Йоханна Конта, Елена Янкович и многие другие спортсменки.
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