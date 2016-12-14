Беби-бум в мире тенниса. Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини ждут первенца. Отцом станет и Тейлор Фритц.

За сегодняшний день появилось сразу две приятные новости, связанные с будущими пополнениями в семьях теннисистов. Так, одно из итальянских спортивных изданий опубликовало информацию, согласно которой Флавия Пеннетта подтвердила свою беременность. Никаких других фактов о пополнении в семье Пеннетты и Фоньини пока что не известно. По словам спортивного обозревателя Стефани Майлз в ближайшее время отцом станет и 19-ти летний американский теннисист Тейлор Фритц. При этом рождения первенца намечается уже на январь следующего года, что ставит под сомнения выступления Фритца на австралийских турнирах, в том числе и на Australian Open.
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