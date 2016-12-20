Виктория Азаренко родила сына.

Сегодня была моя самая тяжелая битва и самая главная победа. Наш сын родился здоровым и счастливым. Я так благодарна и счастлива. Спасибо. - Такими словами Виктория сообщила поклонникам радостную новость.
На данный момент, понятное дело не известно, когда Азаренко вернется на корт, но по словам самой белорусской теннисистки, она планирует снова взять в руки ракетку, как можно быстрее.
Мы в свою очередь поздравляем Викторию с рождением сына и желаем маме и малышу крепкого здоровья.
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