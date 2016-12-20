вторник, 20 декабря 2016 г.

Виктория Азаренко родила сына.

В ночь с  19 на 20 декабря белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала матерью. О приятной новости Виктория сообщила своим поклонникам в своем твиттере, сопроводив пост трогательной фотографией. Азаренко родила сына и на данный момент молодая мама и малыш чувствуют себя превосходно. О том, как Виктория назовет своего первенца, информации пока что нет.


Сегодня была моя самая тяжелая битва и самая главная победа. Наш сын родился здоровым и счастливым. Я так благодарна и счастлива. Спасибо. - Такими словами Виктория сообщила поклонникам радостную новость.

На данный момент, понятное дело не известно, когда Азаренко вернется на корт, но по словам самой белорусской теннисистки, она планирует снова взять в руки ракетку, как можно быстрее.

Мы в свою очередь поздравляем Викторию с рождением сына и желаем маме и малышу крепкого здоровья.

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о 10:14
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