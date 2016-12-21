Призовой фонд Australian Open - 2017 превысил 36 миллионов долларов.

Итак, победители Australian Open - 2017 в мужском и женском одиночных разрядах получат по 3,7 миллиона австралийских долларов, что составляет примерно 2,68 миллиона долларов американских. Финалист станет обладателем чека на 1,34 USD, ну а участник полуфинальной стадии получит в качестве награды почти 600 тысяч американских долларов.
Выросли призовые и для спортсменов, завершивших выступления на ранних стадиях турнира, в том числе и для проигравших еще в квалификации. Например, спортсмен, который проиграет уже на старте отбора к Australian Open - 2017, получит чуть более 4,5 тысяч долларов, тогда как в прошлом году награда составляла 4350 американских долларов.
Теннисисты, которые проиграют уже в стартовом раунде основной сетки получат на 30% больше, нежели в прошлом году. Утешением для спортсмена, вылетевшего уже в первом круге, станут 36 с копейками тысяч американских долларов.
В целом распределение призовых по раундам для мужского и женского одиночного разрядах выглядит таким образом:
Внимание!!! Все суммы в таблице приведены в австралийских долларах. Курс к американской валюте на данный момент составляет - 0,72515.
Напомним, что Australian Open - 2017 стартует 16 января будущего года и продлится до 29 января.
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