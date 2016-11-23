Мария Саккари завершает выступления на Гавайях уже после стартового круга.

Греческая теннисистка Мария Саккари не сумела преодолеть уже стартовый круг соревнований категории WTA 125k на Гавайях, где она получила 3-й номер посева. В первом же раунде турнира Мария в двух партиях проиграла американке Сачии Викери, занимающей на данный момент 142-ю строчку мирового рейтинга. По ходу стартовой партии встречи именно Викери дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе и даже выходила подавать на сет, но Саккари отыгрывалась. Правда, ликвидировать третью упущенную за партию подачу гречанка уже не успела. Во втором сете Мария снова дважды проиграла собственные геймы, но теперь уже Викери четко отработала на подачах, не позволив сопернице даже навязать борьбу за партию. Таким образом на выход во второй раунд соревнований на Гавайях Сачия Викери потратила ровно полтора часа игрового времени.
Сачия Викери - (3) Мария Саккари - 7:5, 6:2
Во втором раунде турнира на Гавайях Сачия Викери сразится с японской теннисисткой Эри Озуми.
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