Сергей Стаховский успешно стартует на Челленджере в итальянской Андрии.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выходит во второй раунд соревнований категории Челленджер в итальянской Андрии. На старте турнира с призовым фондом в 42 с половиной тысячи евро Стаховский, получивший 1-й номер посева, уверенно переиграл чешского спортсмена Зденека Колара, занимающего на данный момент 246-ю строчку мирового рейтинга. Сергей начал встречу сразу с двух брейков подряд. Лишь при счете 5:0 украинец позволил сопернику выиграть первый гейм в матче, но вернуться в борьбу Колар, естественно, уже не смог. В середине второго сета Стаховский снова отличился на приеме, но на этот раз Зденек моментально оформил обратный брейк. Правда, тай-брейк, до которого докатилась партия, Сергей оставил за собой и чуть более чем за час игрового времени закончил встречу в свою пользу.
(1) Сергей Стаховский - Зденек Колар - 6:1, 7:6(5)
Во втором раунде Челленджера в Андрии Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между поляком Михалом Пшишежны и местным теннисистом Андреа Арнабольди.
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