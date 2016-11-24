Сергей Стаховский выходит в четвертьфинал Челленджера в Андрии.

Украинский теннисист Сергей Стаховский становится четвертьфиналистом соревнований категории Челленджер в итальянской Андрии. В матче второго круга турнира с призовым фондом в 42 с половиной тысячи евро Сергей, который является лидером посева, в двух партиях переиграл местного спортсмена Андреа Арнабольди. За весь матч итальянец, занимающий на данный момент 275-ю строчку мирового рейтинга, не сумел добраться даже до брейк-поинтов. Стаховский же с успеха на приеме начал поединок, а еще одной выигранной подачей соперника украинец закрепил успех и тут же поставил победную точку в стартовом сете. Во второй партии Сергею хватило единственного брейка, оформленного фактически в дебюте сета. На выход в четвертьфинал соревнований в Андрии Сергей Стаховский потратил всего час с четвертью игрового времени.
(1) Сергей Стаховский - Андреа Арнабольди - 6:2, 6:4
Теперь в 1/4 финала соревнований в Андрии Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между еще одним местным теннисистом Стефано Траваглией и японцем Акирой Сантилланом.
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