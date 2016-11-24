Евгения Родина спокойно стартует на соревнованиях категории WTA 125k на Гавайях.

Россиянка Евгения Родина, которая на соревнованиях в Гонолулу получила 6-й номер посева, спокойно выходит во второй раунд. На старте турнира категории WTA 125k Евгения разгромила молодую американку Микаэлу Гордон, занимающую на данный момент лишь 803-ю строчку мирового рейтинга. За всю встречу Гордон ни разу так и не отличилась на приеме, хотя и заработала целых 3 брейк-поинта. Родина же в самом начале встречи ушла в отрыв сразу с двумя брейками и, естественно, спокойно довела первый сет до победы. Во второй партии Евгения снова организовала отменный рывок на старте, еще дважды отличившись на приеме, а точку в матче российская теннисистка поставил очередной выигранной подачей соперницы. На выход во второй раунд турнира на Гавайях Евгения Родина потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(6) Евгения Родина - (Q) Микаэла Гордон - 6:2, 6:1
Во втором раунде соревнований в Гонолулу Евгения Родина сыграет с британской теннисисткой Кэти Свон.
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