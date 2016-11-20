Евгения Родина выигрывает первый трофей WTA в карьере.

Россиянка Евгения Родина становится победительницей соревнований категории WTA 125k в тайваньском Тайбэе. В финальном матче турнира Евгения в двух партиях переиграла местную теннисистку Кай-Чен Чанг, занимающую на данный момент 151-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале встречи теннисистки обменялись брейками, но в середине сета еще один успех на приеме оформила Родина. С этим перевесом Евгения и закончила стартовый сет в свою пользу. В дебюте второй партии российская теннисистка и вовсе сразу дважды взяла подачу Чанг, но вот поставить победную точку в матче с первой попытки Родиной не удалось. Правда, тут же Евгения оформила еще один брейк, которого ей хватило итоговой победы. На нее Евгении Родиной понадобилось чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(6) Евгения Родина - Кай-Чен Чанг - 6:4, 6:3
Титул в Тайбэе становится для Евгении Родиной первым в карьере на соревнованиях, проходящих под эгидой WTA.
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