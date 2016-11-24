Томми Робредо становится четвертьфиналистом соревнований в Андрии.

Испанский теннисист Томми Робредо, который продолжает нелегкий путь по возвращению в профессиональный спорт после достаточно продолжительного больничного, уверенно преодолевает второй раунд соревнований категории Челленджер в итальянской Андрии. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира с призовым фондом в 42 с половиной тысячи евро Томми в двух партиях переиграл местного спортсмена Джанлуку Магера, занимающего скромную 338-ю строчку текущего мирового рейтинга. Робредо всю встречу более чем уверенно держал собственные подачи, не позволив сопернику добраться даже до брейк-поинтов. Сам же испанец в стартовом сете воспользовался своим единственным шансом на приеме, под занавес игрового отрезка оформил брейк и тут же подал на победу в партии. Во втором сете Робредо действовал уже немного раскованнее и в самом дебюте повел с геймом на приеме в активе. Вскоре Томми закрепил успех еще одним брейком и довести встречу до победы с таким перевесом испанцу уже не составило труда. На выход в четвертьфинал соревнований в Андрии Томми Робредо понадобилось даже менее 55-ти минут игрового времени.
(WC) Томми Робредо - Джанлука Магер - 6:4, 6:2
В четвертьфинале Челленджера в Андрии Томми Робредо сыграет с третьим подряд итальянским теннисистом - на этот раз соперницем испанца станет Маттео Берреттини.
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