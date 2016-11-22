Денис Молчанов проигрывает на старте соревнований в Астане.

Украинский теннисист Денис Молчанов, который на данный момент опустился уже на 458-ю строчку мирового рейтинга, не сумел преодолеть стартовый раунд основной сетки Челленджера в Астане. Денис, который начинал свои выступления в Казахстане еще с сита квалификации, в первом круге уступил 3-му номеру посева турнира россиянину Александру Кудрявцеву. В самом начале поединка именно Кудрявцев сумел повести сразу с двумя брейками в активе, но Молчанов одну упущенную подачу отыграл. Правда, полностью ликвидировать отставание Денису не удалось. Во второй партии с украинским спортсменом случился такой же провал на старте - снова Молчанов дважды подряд упустил собственную подачу и на этот раз Александр спокойно довел сет до победы. На выход во второй раунд соревнований в Астане Александр Кудрявцев потратил чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.
(3) Александр Кудрявцев - (Q) Денис Молчанов - 6:4, 6:2
Во втором раунде Челленджера в Астане Александр Кудрявцев теперь сыграет с представителем Узбекистана Темуром Исмаиловым.
Стоит отметить, что Денис Молчанов продолжает выступления на Челленджере в Астане в парном разряде, где вместе с еще одним россиянином Денисом Мацукевичем украинский теннисист получил 4-й номер посева.
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