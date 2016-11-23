Ольга Говорцова проигрывает на старте соревнований категории WTA 125k на Гавайях.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не сумела преодолеть уже стартовый раунд соревнований категории WTA 125k на Гавайях. В матче первого круга Ольга в двух партиях уступила представительнице Японии Эри Озуми, занимающей на данный момент 227-ю строчку мирового рейтинга. Уже в стартовом гейме поединка Эри сумела отличиться на приеме, а в середине первого сета японская спортсменка еще и упрочила лидерство вторым брейком. Говорцовой до конца партии не удалось даже сократить отставание в счете. В начале второго сета Озуми снова повела с выигранной подачей соперницы в активе, но на этот раз Ольга быстро оформила обратный брейк. Правда, Эри тут же снова отличилась на приеме, а еще одним брейком и вовсе поставила победную точку в противостоянии. На выход во второй раунд соревнований на Гавайях Эри Озуми потратила всего чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.
Эри Озуми - Ольга Говорцова - 6:2, 6:3
Теперь во втором раунде турнира на Гавайях Эри Озуми сыграет с американской теннисисткой Сачией Викери.
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